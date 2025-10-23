अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन को अब रात साढ़े आठ तक ही प्रवेश, दर्शन अवधि में बदलाव

संक्षेप: यूपी के अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन अवधि में आज से बदलाव लागू हो गया है। अब राम मंदिर में रामलला का दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि नौ बजे के बजाय साढ़े आठ बजे तक हो सकेगा।

अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन अवधि में शरद ऋतु के कारण मामूली बदलाव कर दिया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार रामलला के दर्शन अवधि में आधे-आधे घंटे की कटौती कर दी गयी है। इसके कारण जन्मभूमि पथ (डी-वन) से आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रात्रि नौ बजे के बजाय साढ़े आठ बजे तक हो सकेगा। आम श्रद्धालुओं के दर्शन अवधि में आधे की कटौती की वजह यह है कि शयन आरती जो रात दस बजे की जाती थी, वह साढ़े नौ बजे ही होगी।

तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक दर्शन अवधि में परिवर्तन की व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गई। इसके अलावा सुबह की पाली में भगवान की मंगला आरती भोर में चार बजे के बजाय साढ़े चार बजे की जाएगी। इसके बाद पट बंद हो जाएगा। पुनः भगवान की श्रृंगार आरती सुबह छह बजे के स्थान पर साढ़े छह बजे होगी लेकिन आम श्रद्धालुओं को सुबह की पाली में दर्शन पहले की तरह सुबह सात बजे से ही सुलभ हो जाएगा।

तीर्थ क्षेत्र की ओर से निर्गत किए सर्कुलर के अनुसार मध्याह्न 12 बजे भगवान की राजभोग आरती होगी और फिर अपराह्न साढ़े 12 बजे से एक बजे तक मंदिर का पट बंद रहेगा। अपराह्न एक बजे मंदिर का पट दोबारा खोला जाएगा और उसी के साथ दर्शन भी शुरू हो जाएगा।