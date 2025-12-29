Hindustan Hindi News
UP News Entry of Siberian winds will increase the cold further orange alert for fog in more than 40 districts
UP Weather: साइबेरियाई हवाओं की एंट्री से बढ़ेगी गलन, 40 से अधिक जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर जारी है। पूर्वी यूपी में रविवार को दिनभर घने कोहरे के बादल आसमान में छाए रहे।  मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ साइबेरिया की तरफ से भी ठंड हवाओं क आमद शुरू हो गई है।

Dec 29, 2025 05:28 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर जारी है। इसके कारण दिन का तापमान लगातार सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रह रहा है। रविवार को दिन का तापमान सामान्य से करीब 6.5 डिग्री नीचे 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि यह शनिवार के मुकाबले 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा है।

पूर्वी यूपी में रविवार को दिनभर घने कोहरे के बादल आसमान में छाए रहे। सूरज बादलों की ओट में छिपा रहा। दिन में करीब आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चली। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ साइबेरिया की तरफ से भी ठंड हवाओं की आमद शुरू हो गई है। हवाएं अपने साथ कोल्ड एयर मास ला रही हैं। इसके कारण पूर्वी यूपी में शीत लहर शुरू हो गया है।

12 दिन से है कड़ाके की ठंड, पारे ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

गोरखपुर में पिछले 12 दिनों से कड़ाके की ठंड है। बीते 17 दिसंबर से दिन के और रात के तापमान में गिरावट शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार दिन का पारा सामान्य से नीचे बना हुआ है। जिले में दिसंबर के महीने में दिन का औसतन तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार दिन में हो रही कड़ाके की ठंड ने पिछले 13 वर्ष के रिकार्ड को तोड़ दिया है। बीते शनिवार को दिन का तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पूर्व 2011 में दिन में कड़ाके की ठंड पड़ी थी, तब 20 दिसंबर को दिन का अधिकतम तापमान 12.1 डिगी सेल्सियस हो गया था।

एक हफ्ते तक जारी रहेगा सर्दी का सितम

मौसम विशेषज्ञों ने अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान जारी किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी दो बेहद शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बारी-बारी सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से ठंडी हवाओं की आमद बनी रहेगी, जिसके कारण घना कोहरा छाया रहेगा। दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट होगी। अगले 6 दिनों तक कोहरे का येलो अलर्ट बना रहेगा।

इन जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रायबरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बलरामपुर समेत आसपास के अन्य जिलों में कुहासे का ऑरेंज अलर्ट है।

गोरखधाम 14 घंटे की देरी से पहुंची

कोहरे के चलते दिन की ट्रेनें रात में और रात की दिन में पहुंच रही हैं। शनिवार को बठिंडा से चलकर दिल्ली होते हुए गोरखपुर आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस इस कदर लेट हुई कि दिल्ली में रात 9.20 बजे पहुंचने के बजाए रविवार को सुबह पहुंची। यह ट्रेन गोरखपुर में रात 10 बजे पहुंची। पूरे रास्ते में यात्री चाय-पानी को भी तरस गए। वहीं ट्रेन का इंतजार कर रहे 200 से अधिक यात्रियों को रात प्लेटफार्म पर ही गुजारनी पड़ी।

उधर, गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली वैशाली, क्लोन भी करीब आठ घंटे तक लेट हुई। वहीं रेलवे बस स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन से वाराणसी रूट व दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर संचालित साधारण बसें यात्रियों के अभाव में लंबे समय तक प्लेटफार्म पर खड़ी नजर आ रही हैं। इसके विपरीत वातानुकूलित बसों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठंड से बचने के लिए यात्री किराये की परवाह किए बिना एसी बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

