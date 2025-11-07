Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsEntrepreneurs will get relief imprisonment sentence abolished Yogi government issues amended ordinance
उद्यमियों को मिलेगी राहत, कारावास की सजा समाप्त, योगी सरकार ने जारी किया संशोधित अध्यादेश

उद्यमियों को मिलेगी राहत, कारावास की सजा समाप्त, योगी सरकार ने जारी किया संशोधित अध्यादेश

संक्षेप: उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 जारी हो गया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर उद्यमियों को राहत देते हुए कारावास की सजा समाप्त कर केवल जुर्माने भरने की सुविधा दी गई है।

Fri, 7 Nov 2025 10:39 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 जारी कर दिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर उद्यमियों को राहत देते हुए कारावास की सजा समाप्त कर केवल जुर्माने भरने की सुविधा दी गई है, लेकिन इस राशि में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह ने शुक्रवार को इसे जारी किया।

इसमें की गई व्यवस्था के मुताबिक उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन पर छह माह की कारावास सजा समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ दो लाख रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1955 में और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में नियमों के उल्लंघन पर एक माह के कारावास की सजा समाप्त कर दी गई है। जुर्माने की राशि आबादी के आधार पर तय की गई है। पांच लाख की आबादी पर एक लाख और 10 लाख से अधिक आबादी पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम के उल्लंघन पर करावास की सजा समाप्त करते हुए जुर्माने की राशि 20 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम में दी गई सजे की व्यवस्था समाप्त करते हुए केवल जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जुर्माना राशि 75 हजार रुपये तक वसूली की सुविधा दे दी गई है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम में भी कारावास की व्यवस्था समाप्त करते हुए जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये तक कर दी गई है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में छह माह की कारवास की व्यवस्था समाप्त करते हुए जुर्माने की राशि 1000 से 10 हजार रुपये कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जमीन से संबंधित भ्रामक सूचना देने पर दो लाख रुपये तक जुर्माना राशि लेने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम-2019 में दी गई व्यवस्था कारावास के साथ दंड दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इसे दोगुना तक वसूला जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पांच लाख जुर्माना लिया जाएगा और दूसरी बार इसे 10 लाख कर दिया जाएगा। इसके साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन माह की कारावास और जुर्माना राशि और 75 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूलने की व्यवस्था की गई है।

