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सिर्फ खांचा नहीं ढांचा बदलना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग हो; राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी को लपेटा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भाजपा को घेरते हुए पूरे ट्रस्ट को भंग करने, न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी सभी की तय होनी चाहिए।

सिर्फ खांचा नहीं ढांचा बदलना चाहिए, पूरा ट्रस्ट भंग हो; राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी को लपेटा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट में मामले की न्यायिक जांच कराने, पूरे ट्रस्ट को भंग करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों के प्रति नरमी बरती जा रही है। उन्होंने लिखा कि "ये कैसी पाबंदी है कि आरोपियों का स्वागत पुलिस दरवाज़ा खोलकर कर रही है।" उन्होंने कहा कि यदि ड्राइवर फंसता है तो मालिक की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही सवाल उठाया कि जिसका नाम अंतरिम रिपोर्ट में नहीं है, वह अंतिम रिपोर्ट में कैसे आएगा।

पूरा ट्र्स्ट भंग हो- अखिलेश

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोपों का ठीकरा फोड़ा गया, वह रिपोर्ट के अनुसार "काफी ठीक" निकला। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की जाए तो सबसे अधिक फोन भाजपा के उन लोगों के मिलेंगे, जो पार्टी छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की "नाकाबंदी" कर दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दूर बैठकर आरोप लगाने वाले कुछ लोगों की भी इस पूरे प्रकरण में हिस्सेदारी हो सकती है और उनकी "आमदनी की नहर बंद हो गई है", इसलिए वे छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल "खांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए" और पूरे ट्रस्ट को भंग कर उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए।

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जो भाजपा का साथ, वो रामघाती- अखिलेश

उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए जिसे काम सौंपा गया, बल्कि उसकी भी तय होनी चाहिए जिसने जिम्मेदारी दी। उनके अनुसार केवल इस्तीफों से मामला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्तीफा देने वालों के हस्ताक्षर से हुए सभी भूमि सौदों और अन्य कार्यों की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही दोषियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनके विदेश जाने पर रोक लगाने की भी मांग की। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का विषय है और "आपस में क्लीन चिट देने का खेल बंद होना चाहिए।" उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “जो भाजपा का साथी, वो रामघाती।”

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ

आपको बता दें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एसआईटी की जांच जारी है। राममंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करुणेश पांडेय की 40 घंटे की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। इसके बाद पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन गयी। यहां उनका मेडिकल हुआ। इसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। आरोपियों की कस्टडी रिमांड को लेकर पुलिस लाइन को सुबह छह बजे से कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया था। अनुकल्प के बारे में सामने आया है कि वह किसी दो करोड़ की जमीन को खरीदने के लिए पूछताछ कर रहा था। इसमें सौदा लगभग तय हो गया था। लेकिन इसी बीच चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ गया और अनुकल्प वह जमीन नहीं खरीद पाया। कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने इसके बारे में उससे पूछताछ की। जमीन खरीदने को लेकर इसके लिए व्यवस्था किए गए रुपयों के सोर्स के बारे में पुलिस ने उससे पूछा।

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