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आगरा में भारी बारिश के बीच पूरी दुकान नाले में ढही, सिपाही समेत पांच को बचाया, महिला लापता

By Yogesh Yadav
आगरा, मुख्य संवाददाता
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यूपी के आगरा में बारिश के बीच साड़ी की पूरी दुकान नाले में ढह गई। इससे महिला सिपाही, उसकी बच्ची और मां समेत छह लोग नाले में गिर गए। पांच लोगों को बचा लिया गया लेकिन सिपाही की मां लापता है।

आगरा में भारी बारिश के बीच पूरी दुकान नाले में ढही, सिपाही समेत पांच को बचाया, महिला लापता

यूपी के आगरा में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार (मंटोला) में नाले के ऊपर बनी एक साड़ी की दुकान ढह गई। इसमें मौजूद एक महिला सिपाही, उसकी मासूम बच्ची सहित छह लोग नीचे नाले में जा गिरे। अफरातफरी के बीच महिला सिपाही और उसकी बच्ची सहित पांच को बाहर निकाल लिया गया। महिला सिपाही की मां का देर रात तक सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मथुरा से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। देर शाम तक तलाश होती रही लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। हादसे के बाद पूरे बाजार में दहशत की स्थिति है।

घटना दोपहर करीब पौने तीन बजे की है। सुबह से रिमझिम बारिश हो रही थी। सुभाष बाजार में मंटोला नाले के ऊपर छह से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। केदारनगर निवासी तुलाराम की राधा स्वामी क्लाथ स्टोर के नाम से दुकान है। दुकान में उनके अलावा कर्मचारी लाला भाई और कृष्णा मौजूद थे। सैंया के गांव नगला तेहरा निवासी महिला आरक्षी अनीता अपनी मां गंगादेवी को खरीदारी कराने आई थीं। डेढ़ वर्षीय बेटी अनन्या मां अनीता की गोद में थी। अनीता की तैनाती लखनऊ में है। गुरुवार को उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। गंगाराम देवी काउंटर पर खड़ी होकर साड़ी देख रही थीं। अनीता बच्ची के साथ दुकान के बाहर थीं।

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अचानक धमाके के साथ साड़ी की दुकान नीचे समा गई, जिससे छह लोग नीचे मंटोला नाले में जा गिरे। बाजार में उस समय अच्छी खासी भीड़ थी और वहां अफरातफरी मच गई। दुकानदार दहशत में आ गए। दुकानों से बाहर भागे। सूचना पर चंद मिनट में चिम्मन पूड़ी चौराहे से पुलिस फोर्स पहुंचा। लोग अपने स्तर से ही राहत कार्य में जुट गए। अनीता और उनकी बेटी को सबसे पहले बाहर निकाला गया। अनीता के चोटें आई थीं।

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इसके बाद तुलाराम बाहर आए। करीब 20 मिनट बाद कृष्णा और लाला राम को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त सचींद्र पटेल, डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास फोर्स के साथ पहुंच गए। गोताखोर बुलाए गए। फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ी लगाकर नीचे नाले में उतर गई। नाले में बिजलीघर के पास जाल लगा हुआ है। वहां तक सर्च किया गया। इसके बाद भी गंगादेवी का कोई सुराग नहीं मिला। यह देख पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। हादसे से स्थानीय कारोबारियों में नगर निगम को लेकर भारी रोष है। हादसे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया जा रहा है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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