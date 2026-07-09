आगरा में भारी बारिश के बीच पूरी दुकान नाले में ढही, सिपाही समेत पांच को बचाया, महिला लापता

यूपी के आगरा में बारिश के बीच साड़ी की पूरी दुकान नाले में ढह गई। इससे महिला सिपाही, उसकी बच्ची और मां समेत छह लोग नाले में गिर गए। पांच लोगों को बचा लिया गया लेकिन सिपाही की मां लापता है।

यूपी के आगरा में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार (मंटोला) में नाले के ऊपर बनी एक साड़ी की दुकान ढह गई। इसमें मौजूद एक महिला सिपाही, उसकी मासूम बच्ची सहित छह लोग नीचे नाले में जा गिरे। अफरातफरी के बीच महिला सिपाही और उसकी बच्ची सहित पांच को बाहर निकाल लिया गया। महिला सिपाही की मां का देर रात तक सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मथुरा से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। देर शाम तक तलाश होती रही लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। हादसे के बाद पूरे बाजार में दहशत की स्थिति है।

घटना दोपहर करीब पौने तीन बजे की है। सुबह से रिमझिम बारिश हो रही थी। सुभाष बाजार में मंटोला नाले के ऊपर छह से अधिक दुकानें बनी हुई हैं। केदारनगर निवासी तुलाराम की राधा स्वामी क्लाथ स्टोर के नाम से दुकान है। दुकान में उनके अलावा कर्मचारी लाला भाई और कृष्णा मौजूद थे। सैंया के गांव नगला तेहरा निवासी महिला आरक्षी अनीता अपनी मां गंगादेवी को खरीदारी कराने आई थीं। डेढ़ वर्षीय बेटी अनन्या मां अनीता की गोद में थी। अनीता की तैनाती लखनऊ में है। गुरुवार को उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। गंगाराम देवी काउंटर पर खड़ी होकर साड़ी देख रही थीं। अनीता बच्ची के साथ दुकान के बाहर थीं।

अचानक धमाके के साथ साड़ी की दुकान नीचे समा गई, जिससे छह लोग नीचे मंटोला नाले में जा गिरे। बाजार में उस समय अच्छी खासी भीड़ थी और वहां अफरातफरी मच गई। दुकानदार दहशत में आ गए। दुकानों से बाहर भागे। सूचना पर चंद मिनट में चिम्मन पूड़ी चौराहे से पुलिस फोर्स पहुंचा। लोग अपने स्तर से ही राहत कार्य में जुट गए। अनीता और उनकी बेटी को सबसे पहले बाहर निकाला गया। अनीता के चोटें आई थीं।