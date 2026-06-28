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पति-पत्नी की अंतिम विदाई में उमड़ा पूरा मोहल्ला, बेटी की ससुराल से उठी अर्थी, मेरठ से दिल्ली तक कोहराम

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में शनिवार की शाम को हुए दर्दनाक हादसे ने एक कारोबारी का पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। हादसे में कारोबारी पति और उसकी पत्नी के अलावा शादीशुदा बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल है। घटना को लेकर मेरठ से दिल्ली तक कोहराम मच गया।

पति-पत्नी की अंतिम विदाई में उमड़ा पूरा मोहल्ला, बेटी की ससुराल से उठी अर्थी, मेरठ से दिल्ली तक कोहराम

Meerut News: यूपी के मेरठ में शनिवार देर शाम केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में पूरा परिवार ही उजड़ गया। हादसे में टीपी नगर थाना क्षेत्र की वेदव्यास पुरी स्थित गणपति एन्क्लेव निवासी केमिकल कारोबारी पवन कुमार गर्ग, उनकी पत्नी शकुंतला देवी और बेटी अंजू बंसल की मौत हो गई। जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रही है। घटना की सूचना मिलते ही नाते-रिश्तेदार मेरठ वाले घर पर उमड़ पड़े। रविवार को पति-पत्नी की अंतिम विदाई में पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। तो वहीं बेटी की अर्थी जब उसकी ससुराल उठी तो हर आंख नम हो गई। मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार पवन कुमार गर्ग अपनी पत्नी शकुंतला देवी, बेटी अंजू बंसल और शकुंतला देवी की बहन के बेटे शिवम के साथ हरियाणा के कैथल जिले के कलायत स्थित मायके में रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। उनकी स्विफ्ट कार केएमपी एक्सप्रेसवे पर कुंडली-मानेसर-पलवल मार्ग स्थित पीपली गांव के सामने पहुंची ही थी कि सड़क किनारे खड़े ईंटों से लदे ट्रक से कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि पवन कुमार गर्ग (65), उनकी पत्नी शकुंतला देवी (62) और बेटी अंजू बंसल (44) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। बाद में परिजनों ने उसे बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

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ससुराल में रहती थी बेटी अंजू

बताया गया कि पवन कुमार गर्ग की रोहटा रोड पर केमिकल फैक्ट्री है। उनके बेटे विनोद गर्ग और पुत्रवधू मेरठ में ही रहते हैं, जबकि बेटी अंजू बंसल दिल्ली के नंद नगरी स्थित जीटीबी एन्क्लेव क्षेत्र में अपने ससुराल में रहती थीं। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पवन कुमार गर्ग और उनकी पत्नी शकुंतला देवी के शव मेरठ स्थित गणपति एन्क्लेव स्थित आवास लाए गए, जहां अंतिम दर्शन के लिए कॉलोनीवासियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, व्यापारियों, शुभचिंतकों और रिश्तेदारों का तांता लगा रहा। घर में परिजनों की चीख-पुकार सुनकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

पति-पत्नी की अंतिम यात्रा से गमगीन हुआ माहौल

अंजू बंसल का शव उनके ससुराल दिल्ली के नंद नगरी स्थित जीटीबी एन्क्लेव भेजा गया, जहां परिजनों और ससुराल पक्ष के लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। रविवार को जब गणपति एन्क्लेव से पवन कुमार गर्ग और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की अंतिम यात्रा श्मशान घाट के लिए निकली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के साथ-साथ रास्ते से गुजर रहे कई राहगीर भी कुछ पल के लिए ठिठक गए और उनकी आंखें नम हो गईं। उधर, दिल्ली में अंजू बंसल की अंतिम यात्रा में भी परिजनों और परिचितों की भारी भीड़ उमड़ी। एक ही हादसे में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने मेरठ और दिल्ली, दोनों परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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