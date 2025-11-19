पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड, दरोगा का तस्कर के साथ लेनदेन का चैट आया सामने

संक्षेप: यूपी के बलिया जिले में शराब की संप्लिता में पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड पर ऐक्शन हुआ है। एसपी ने गोपालनगर पुलिस चौकी के इंचार्ज और सिपाहियों को निलंबित कर दिया।कार्रवाई से पुलिस महकमे के साथ ही शराब के अवैध कारोबारियों में खलबली मची है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शराब तस्करी में संलिप्तता के आरोप में एसपी ओमवीर सिंह ने बुधवार को रेवती थाने की गोपालनगर पुलिस चौकी के इंचार्ज और सिपाहियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने मामले की जांच एएसपी (दक्षिणी) कृपाशंकर को सौंपी है। कार्रवाई से पुलिस महकमे के साथ ही शराब के अवैध कारोबारियों में खलबली मची है।

रेवती थाना क्षेत्र के गोपालनगर दियारा में हो रही शराब तस्करी का वीडियो, तस्करों से बातचीत का ऑडियो और लेनदेन का व्हाट्सऐप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। 'हिन्दुस्तान' वायरल सामग्री की पुष्टि नहीं करता है। इसकी जानकारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ बैरिया मो. फहीम कुरैशी को दी। मंगलवार को सीओ ने जांच रिपोर्ट सौंप दी। उसके आधार पर एसपी ने चौकी प्रभारी गोपालनगर शुभेंदु सिंह, सिपाही अफसर अली, विकास कनौजिया और पवन वर्मा को संस्पेंड कर दिया। मामले में एसओ राजेश बहादुर सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है।