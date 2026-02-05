Hindustan Hindi News
एक झटके में पूरा परिवार खत्म: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दोनों बच्चों की मौत

एक झटके में पूरा परिवार खत्म: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और दोनों बच्चों की मौत

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के उन्नाव लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने हंसते-खेलते पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों को कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

Feb 05, 2026 06:14 am ISTYogesh Yadav उन्नाव, संवाददाता
यूपी में उन्नाव के सोहरामऊ क्षेत्र में भल्ला फार्म के पास हाईवे पर बुधवार की रात एक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। काल बनकर दौड़े एक ट्रक ने परिवार के चार लोगों की जान ले ली। मरने वालों में पति-पत्नी, उनकी नौ साल की बेटी और छह साल का बेटा शामिल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए और चारों के शव हाईवे पर क्षत-विक्षत अवस्था में बिखर गए। इस भयावह मंजर को देख राहगीरों की रूह कांप गई।

पुलिस के अनुसार, अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र अपनी 28 वर्षीया पत्नी नीतू, बेटी अनुराधा (9) और बेटे रुद्र (6) के साथ बाइक से किसी जरूरी काम के सिलसिले में निकले थे। परिवार अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही रहा था कि सोहरामऊ के भल्ला फार्म हाउस के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

भयावह मंजर और चश्मदीदों का बयान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक बाइक को कुचलता हुआ काफी दूर तक घसीटता ले गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। रात का समय होने के कारण हाईवे पर अंधेरा था, लेकिन जब राहगीरों ने सड़क पर क्षत-विक्षत शव पड़े देखे, तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सोहरामऊ पुलिस मौके पर पहुँची। सड़क पर पड़े शवों की स्थिति इतनी खराब थी कि पुलिसकर्मियों को उन्हें समेटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने तुरंत यातायात बहाल कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा।

फरार ट्रक चालक की तलाश

हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। वीरेंद्र के गांव में जैसे ही यह खबर पहुँची, वहां चीख-पुकार मच गई। एक ही घर के चार सदस्यों की मौत से ग्रामीण स्तब्ध हैं। सोहरामऊ थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी ट्रक चालक की पहचान करने के लिए हाईवे पर स्थित ढाबों और टोल प्लाजा के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना एक बार फिर हाईवे पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करती है।