रास्ते के विवाद में पूरे परिवार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार; एक की मौत, छावनी में तब्दील गांव

देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने एक परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 35 वर्षीय राजू विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

यूपी के देवरिया जिले में रास्ते के विवाद ने शुक्रवार सुबह खूनी रूप ले लिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चल रहे रास्ते के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, नौतन हथियागढ़ गांव निवासी राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय दशरथ विश्वकर्मा का अपने पड़ोसी गोरख पटेल के परिवार से आने-जाने वाले रास्ते को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था।

रास्ते के विवाद में परिवार पर चाकू से हमला शुक्रवार सुबह इसी मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और आरोप है कि पड़ोसी पक्ष ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में राजू विश्वकर्मा (35), उनके चचेरे भाई सुधीर विश्वकर्मा (34) और धनेश्वरी (22) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर चाकू लहराते हुए फरार हो चुके थे। घायलों को तत्काल परिजन महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने राजू विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया।

एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर वहीं सुधीर विश्वकर्मा और धनेश्वरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिनदहाड़े हुई इस चाकूबाजी की घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई। मृतक और आरोपितों के घर आसपास होने के कारण गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूचना मिलते ही रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।