ट्रैक्टर समेत अवैध खनन के गड्ढे में समाया पूरा परिवार, मच गई चीख पुकार; फिर ऐसे बची जान

गुलफान वापस लौट रहा था इसी दौरानअचानक ट्रैक्टर-ट्राली यमुना में बने गहरे गड्ढे में पलट गई। इससे ट्रैक्टर पर सवार बच्चे, महिलाओं की चीखें निकल गई। शोर सुनकर आसपास मौजूद किसानों ने यमुना छलांग लगा दी। उन्होंने कड़ी मशक्कत कर पूरे परिवार को बाहर निकालकर बचाया।

बागपत में नदी पार खेती कर घर लौट रहा पूरा परिवार ट्रैक्टर-ट्राली समेत अवैध खनन के गहरे गड्ढे में समा गया। ट्रैक्टर पर किसान, दो बच्चे और महिला समेत परिवार के चार लोग सवार थे। आसपास के किसानों ने युमना में छलांग लगाकर परिवार को बमुश्किल बचाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार से जानकारी ली। इसके बाद ट्रैक्टर-ट्राली को यमुना नदी से बाहर निकवाया गया। बदरखा गांव निवासी गुलफान यमुना नदी के दूसरी तरफ सब्जी की खेती करता है। शुक्रवार सुबह वह ट्रैक्टर-ट्राली पर अपने दो बच्चों आयान, जेद और भाभी अंजुम के साथ यमुना पार कर खेत पर गए थे।

यमुना में बने गहरे गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, मची चीख पुकार दोपहर बाद गुलफान वापस आ रहा था तो अचानक ट्रैक्टर-ट्राली यमुना में बने गहरे गड्ढे में पलट गई। इससे ट्रैक्टर पर सवार बच्चे, महिलाओं की चीखें निकल गई। शोर सुनकर आसपास मौजूद किसानों ने यमुना छलांग लगा दी। उन्होंने कड़ी मशक्कत कर पूरे परिवार को बाहर निकालकर बचाया। किसानों का आरोप है कि खनन के पट्टे के नाम पर रेत माफियाओं ने बदरखा यमुना खादर में पोर्कलेन मशीनों से गहरे गड्ढे कर रखे हैं।

रेत माफियाओं ने 30 फीट गहरा गड्ढा कर दिया किसान गुलफान ने बताया कि सुबह वह इसी रास्ते से सुरक्षित यमुना पार कर गया था, जब तक वह वापस आया तो रेत माफियाओं ने उसी रास्ते से रेत निकाल कर करीब 30 फीट गहरा गड्ढा कर दिया था। वहीं हादसे की सूचना पर छपरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी आशीष पुंडीर का कहना है कि यमुना के गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से यह हादसा हुआ है। किसान परिवार के साथ खेत से वापस घर लौट रहा था। यमुना नदी से ट्रैक्टर निकलवा दिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।

घटना से लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग इस घटना से खादर क्षेत्र के किसान सहमें हुए हैं वहीं आक्रोशित भी हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसे ही हादसों में वे कई लोगों की जान गवां चुके हैं। ग्रामीणों ने मामले में डीएम से जांच कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर रहा है। इससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है।