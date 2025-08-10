बाढ़ में बह गया दंपति समेत पूरा परिवार; दो को बचाया गया, महिला की मौत, बच्ची लापता

शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक परिवार ही बह गया। एक युवक रक्षाबंधन पर दो बच्चों और पत्नी के साथ बाइक से ससुराल आया था। लौटते समय पूरा परिवार की बाढ़ के पानी में बह गया।

यूपी में बारिश के चलते नदियां का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। जिससे लोगों का आवागमन तो टूटा ही है, पानी ने भी जमकर तबाही मचाई है।शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक परिवार ही बह गया। एक युवक रक्षाबंधन पर दो बच्चों और पत्नी के साथ बाइक से ससुराल आया था। लौटते समय पूरा परिवार की बाढ़ के पानी में बह गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह दो लोगों को बचा, लिया एक बच्ची लापता हो गई। महिला की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई।

घटना मिजापुर के चौरा गांव के पास रविवार दोपहर ढाई बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन पर एक युवक पत्नी और दो बच्चों को लेकर बाइक से अपनी ससुराल आया था। रविवार की दोपहर वह वापस बाइक से ही अपने घर जा रहा था। चौरा गांव के पास हाईवे पर चार फीट तक पानी बह रहा था। खतरे के बावजूद बच्चों समेत दंपति हाईवे से निकलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सभी का का बैलेंस बिगड़ गया और सभी पानी में गिर गए। पानी इतना तेज था कि बाइक समेत सभी को बहा ले गया। हालांकि आसपास के लोगों की जब नजर पड़ी तो सभी दौड़ पड़े।