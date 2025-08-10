entire family including couple got swept away flood Shahjahanpur two were rescued woman died girl missing बाढ़ में बह गया दंपति समेत पूरा परिवार; दो को बचाया गया, महिला की मौत, बच्ची लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsentire family including couple got swept away flood Shahjahanpur two were rescued woman died girl missing

शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक परिवार ही बह गया। एक युवक रक्षाबंधन पर दो बच्चों और पत्नी के साथ बाइक से ससुराल आया था। लौटते समय पूरा परिवार की बाढ़ के पानी में बह गया।  

Dinesh Rathour शाहजहांपुरSun, 10 Aug 2025 06:06 PM
यूपी में बारिश के चलते नदियां का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। जिससे लोगों का आवागमन तो टूटा ही है, पानी ने भी जमकर तबाही मचाई है।शाहजहांपुर जिले में बाढ़ के पानी में एक परिवार ही बह गया। एक युवक रक्षाबंधन पर दो बच्चों और पत्नी के साथ बाइक से ससुराल आया था। लौटते समय पूरा परिवार की बाढ़ के पानी में बह गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह दो लोगों को बचा, लिया एक बच्ची लापता हो गई। महिला की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई।

घटना मिजापुर के चौरा गांव के पास रविवार दोपहर ढाई बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन पर एक युवक पत्नी और दो बच्चों को लेकर बाइक से अपनी ससुराल आया था। रविवार की दोपहर वह वापस बाइक से ही अपने घर जा रहा था। चौरा गांव के पास हाईवे पर चार फीट तक पानी बह रहा था। खतरे के बावजूद बच्चों समेत दंपति हाईवे से निकलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सभी का का बैलेंस बिगड़ गया और सभी पानी में गिर गए। पानी इतना तेज था कि बाइक समेत सभी को बहा ले गया। हालांकि आसपास के लोगों की जब नजर पड़ी तो सभी दौड़ पड़े।

समय रहते युवक और उसकी बेटी को लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरी चार साल की बच्ची का कहीं सुराग नहीं लगा। युवक की पत्नी को जब पानी से निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन के लिए काफी हाथ-पैर मारे, लेकिन उसकहा कहां पता नहीं चल सका। इसके बाद गोताखोर बुलाए गए। शाम साढ़े पांच बजे तक भी बच्ची का कहीं पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी जब युवक के घर और ससुराल पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची है।

