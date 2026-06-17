जरा सी बात पर बौखलाए बेटे ने पिता को मार डाला, 12 सेकेंड में सिर पर मारीं आठ लाठियां
यूपी के हमीरपुर में एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को मौत के घाट उतार दिया। मामूली बात से शुरू हुई कहासुनी में बेटा इस कदर बौखलाया कि पिता को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला।
Hamipur Murder: बचपन में जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, बड़ा हुआ तो उसी के लिए काल बन गया। बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटकर मार डाला। मामूली कहासुनी से शुरू हुई बात जानलेवा बन गई। बेटे ने पिता पर 12 सेकेंड में लाठियों से ताबड़तोड़ कई प्रहार किए। बेटे की पिटाई से पिता बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
घटना यूपी के हमीरपुर जिले की है। अतरौलिया मोहल्ले में मंगलवार शाम घर पर मामूली कहासुनी के दौरान पुत्र ने पिता को लाठी से सिर फोड़ कर मार डाला। पहले ही वार में धराशायी हुए पिता पर बेटा लगातार प्रहार करता रहा। हत्या के बाद वह फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को परिजन मेडिकल कॉलेज उरई ले गए। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित बेटे को पकड़ लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने वारदात कबूल की है। देर शाम पिता की हत्या करते बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
जूस का ठेला लगाता था बुजुर्ग
चिकासी थानाक्षेत्र के टोलाखंगारन गांव निवासी सुदामा ने बताया कि उनके पति 68 वर्षीय शिवराम चौधरी कोतवाली गेट रोडवेज बस अड्डे के पास गन्ने के जूस का ठेला लगाते थे। करीब 40 सालों से वह अपने पति, बेटे नरेश और बहू कमलेश के साथ अतरौलिया मोहल्ले में रहती हैं। मंगलवार शाम करीब चार बजे घर पर मामूली कहासुनी के दौरान शिवराम और नरेश के बीच कहासुनी होने लगी। कुछ देर बाद मारपीट शुरू हो गई। नरेश ने आपा खोते हुए पिता के सिर पर लाठी से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए।
अस्पताल में बुजुर्ग ने तोड़ा दम
चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। आनन-फानन वृद्ध को सीएचसी ले जाया गया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉ. कनिष्क माहुर ने मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान आधी रात शिवराम की मौत हो गई। यह पूरी घटना गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में नरेश अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करते हुए दिख रहा है। वह एक के बाद एक आठ वार करता है। इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि आरोपित बेटे नरेश को हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने वारदात कबूली है। सभी बिंदुओं पर जांच-पड़ताल की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।