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लव अफेयर से बौखलाए भाई ने सगी बहन को मार डाला; सिर में मारी गोली, मां ने दर्ज कराया केस

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, गुन्नौर (संभल)
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परिजनों के मुताबिक मुस्कान का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे फोन पर बातचीत करती थी। इस बात को लेकर उसका भाई सनी काफी समय से नाराज था। परिवार के लोगों ने कई बार मुस्कान को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं मानी। जिसके बाद सनी ने मुस्कान की गोली मारकर हत्या कर दी।

लव अफेयर से बौखलाए भाई ने सगी बहन को मार डाला; सिर में मारी गोली, मां ने दर्ज कराया केस

संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव सैजना मुस्लिम में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। प्रेम प्रसंग से नाराज एक युवक ने अपनी सगी बहन के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। गांव सैजना मुस्लिम निवासी विधवा महिला परवीन अपने बेटे सनी और बेटी मुस्कान के साथ रहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परवीन मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती है।

बेटी की लाश देख बेसुध हुई मां

शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे घर में भाई-बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान सनी ने अपनी बहन मुस्कान के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में केवल भाई-बहन ही मौजूद थे। मृतका की मां परवीन खेत पर मजदूरी करने गई हुई थी। परवीन के अनुसार जब वह करीब 11 बजे घर लौटी तो उसकी बेटी चारपाई पर खून से लथपथ पड़ी थी। बेटी की हालत देखकर वह चीखने-चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास के लोगों को घटना की जानकारी काफी देर बाद हो सकी। बताया गया कि दोपहर में नमाज के बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई।

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ग्राम प्रधान ने दी पुलिस को सूचना

इसके बाद गांव प्रधान के माध्यम से शाम 3:54 बजे जगन्नाथपुर चौकी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही गुन्नौर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर में क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत भी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। टीम ने मौके से खून से सने कपड़े समेत अन्य साक्ष्य एकत्र किए और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।

बहन का किसी युवक से लव अफेयर चल रहा था

परिजनों के अनुसार मुस्कान का किसी रिश्तेदार युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे फोन पर बातचीत करती थी। इस बात को लेकर उसका भाई सनी काफी समय से नाराज था। परिवार के लोगों ने कई बार मुस्कान को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं मानी। मां परवीन ने भी स्वीकार किया कि बेटी को कई बार समझाया गया था, लेकिन उसने बात नहीं मानी।

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हेयर कटिंग का काम करता है आरोपी सनी

आरोपी सनी कुछ माह पहले महाराष्ट्र के पुणे से घर लौटा था, जहां वह वेल्डिंग का काम करता था। पिछले करीब तीन महीने से वह क्षेत्र में हेयर कटिंग का काम कर रहा था। बताया जाता है कि बहन के प्रेम प्रसंग को लेकर वह लगातार नाराज चल रहा था और इसी रंजिश में उसने यह कदम उठा लिया। मृतका मुस्कान पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी बड़ी बहन रुखसाना और बड़े भाई सोनू की शादी हो चुकी है। परिवार में सोनू, सनी और नवी नाम के तीन भाई हैं, जिनमें सनी हत्या का आरोपी है।

आरोपी सनी की तलाश में जुटी पुलिस

मृतका की मां परवीन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एएसपी मनोज कुमार रावत ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी सनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

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