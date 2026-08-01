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बहन के लव अफेयर से बौखलाए भाई ने प्रेमी को मार डाला, कबड्डी खिलाड़ी को गोली मारी

By sandeep
हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, शामली
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शामली के कांधला क्षेत्र में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार सुबह उसका शव नाला गांव के जंगल में मिला। पुलिस ने चार घंटे में मुख्य आरोपी और युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Firing Gun crime Pixabay
Firing Gun crime (Pixabay Photo)

यूपी के शामली में बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मारा गया युवक कबड्डी का खिलाड़ी था। सुबह करीब सात बजे उसका गोली लगा शव नाला गांव के जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने करीब चार घंटे बाद ही घटना का खुलासा कर मुख्य हत्यारोपी एवं साक्ष्य छिपाने के आरोप में युवती के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अन्य हत्यारोपियों की तलाश जारी है। कांधला के गांव नाला निवासी प्रवेंद्र शनिवार सुबह करीब सात बजे अपने खेत पर चारा लेने पहुंचा तो उसने रास्ते पर बाइक गिरी देखी और पास के खेत में खून से लथपथ शव पड़ा देखा। प्रवेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। एसपी एनपी सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला और कांधला पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। मृतक की शिनाख्त बागपत जनपद के रमाला क्षेत्र के गांव ककड़ीपुर निवासी सुरेंद्र के बेटे 22 वर्षीय मोनू उर्फ गुल्लू के रूप में हुई। मोनू कबड्डी का जिलास्तरीय खिलाड़ी था और खेतों में स्प्रे आदि का काम करता था।

बहन के प्रेमी की गोली मारकर हत्या

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार सुबह करीब सवा पांच बजे मोनू अपनी बाइक से शामली के गांव नाला में मजदूरों को लाने के लिए निकला था। जब वह नाला के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए कार्तिक निवासी ककड़ीपुर और उसके साथियों ने गोली मारकर मोनू की हत्या कर दी। स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस ने चार घंटे बाद ही मुख्य आरोपी कार्तिक पुत्र योगेश निवासी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार कर लिया।

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इंस्टाग्राम आईडी से होती थी बातचीत

पुलिस पूछताछ में आरोपी कार्तिक ने बताया कि उसकी ताऊ की बेटी का मोनू के साथ प्रेम-प्रसंग था। युवती ने उसके फोन में दूसरी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, जिससे वह मोनू से बातचीत करती थी। करीब ढाई महीने पहले कार्तिक को इसकी जानकारी हुई और उसने अपने ताऊ को जानकारी दी। 15 दिन पहले कार्तिक ने मोनू को रोककर चेतावनी दी थी और बहन से बात न करने की हिदायत दी थी। आरोप है कि मोनू ने गाली-गलौज कर दी, जिससे नाराज होकर कार्तिक ने उसकी हत्या की योजना बना ली थी।

कार्तिक ने साथियों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की

कार्तिक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर शुक्रवार रात हत्या की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मोनू के देर रात तक घर न लौटने के कारण वे घटना को अंजाम नहीं दे सके। शनिवार सुबह चार बजे आरोपी नाला गांव के पास रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही मोनू बाइक से वहां से गुजरा, आरोपियों ने उसे रोक लिया। 50 मीटर के दायरे में आरोपियों और मोनू के बीच तीन बार हाथापाई व झड़प हुई। इसके बाद तीनों ने एक-एक राउंड फायरिंग की। मोनू को दो गोली लगी और उसकी मौत हो गई।

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युवती का पिता साक्ष्य छिपाने में गिरफ्तार

एसपी एनपी सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के पिता ओमपाल (जिसने घटना की जानकारी होने के बाद साक्ष्य छिपाए), अर्जुन निवासी नाला और सत्यम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देर रात पुलिस ने युवती के पिता ओमपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। अन्य की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पक्ष ने युवती की पिटाई कर उसे भी गंभीर घायल कर रखा है। एसपी ने एसओजी और सर्विलांस टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। एसपी ने बताया युवती के पिता ओमपाल को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी इसलिए साक्ष्य छिपाने के आरोप में युवती के पिता को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में शामिल अर्जुन एवं सत्यम की तलाश की जा रही है।

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