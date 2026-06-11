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लाखों के गबन से गुस्साए लोगों ने बैंक पर जड़ा ताला, जांच टीम को भीड़ ने घेरा, कर्मियों को बनाया बंधक

Dinesh Rathour शामली/जलालाबाद
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शामली में लाखों के गबन से गुस्साए लोगों ने बैंक के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। बैंक प्रबंधन और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्साए लोगों ने बैंक कर्मियों को भी बंधक बनाया।

लाखों के गबन से गुस्साए लोगों ने बैंक पर जड़ा ताला, जांच टीम को भीड़ ने घेरा, कर्मियों को बनाया बंधक

Shamli News: शामली में पंजाब नेशनल बैंक जलालाबाद शाखा में कथित लाखों के गबन के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज सैकड़ों उपभोक्ताओं ने गुरुवार को बैंक शाखा में जोरदार प्रदर्शन करते हुए ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैंक प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उनका पैसा वापस कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि बैंक में वर्षों से कार्य कर रहे बैंक मित्र अंकुर सैनी ने बैंककर्मियों से कथित मिलीभगत कर सैकड़ों ग्राहकों के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की।

बताया जा रहा है कि आरोपी, ग्राहकों से नकदी जमा कराने के बाद उन्हें फर्जी जमा पर्चियां देता था और पासबुक में मैन्युअल एंट्री कर रकम जमा होने का भरोसा दिलाता था। लंबे समय तक यह खेल चलता रहा और जब मामला उजागर हुआ तो शाखा प्रबंधक ने आरोपी को बैंक से बाहर कर उसे जनरेटर ठेकेदार बताकर घोटाले पर बैंक की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। आरोपी को पुलिस को सौंपने के बजाय फरार करा दिया गया। मामले में बैंक प्रबंधन की भूमिका संदेह के घेरे में है।

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नारेबाजी करते हुए गेट पर जड़ा ताला

इसी से नाराज सैकड़ों उपभोक्ताओं ने गुरुवार सुबह बैंक शाखा पहुंचकर कामकाज प्रभावित कर दिया। बैंक के गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे बैककर्मी समेत अन्य ग्राहक बैंक के अंदर बंद हो गए। ऐसे में यहां अफरातफरी मच गई। प्रदर्शन के दौरान बैंक का कार्य पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक पर लगाए ताले को तुड़वाकर बैंक कर्मियों को बाहर निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।

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उपभोक्ता बोले, मिलीभगत के बिना संभव नहीं घोटाला

बैंक उपभोक्ता नरेश, याकूब, शकीला, विजयपाल, अनीता, नफीस, मुजक्किर, जहीर, शमीम आदि ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता बिना बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी के संभव नहीं है। उन्होंने बैंक के पूर्व और वर्तमान प्रबंधकों समेत संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग उठाई है।

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मंडल अधिकारियों की टीम जांच के लिए जलालाबाद पहुंची

पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख राजिंद्र कुमार, उपमंडल प्रभारी राजेश कुमार, सुरक्षा अधिकारी मंडल कार्यालय मुजफ्फरनगर अंकुर तोमर आदि की टीम जलालाबाद शाखा पहुची तो पीड़ितों ने उन्हें घेर लिया। हंगामा होते देख पुलिस द्वारा लोगों को शांत किया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों को पैसा कैसे वापस मिलेगा, इस पर किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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