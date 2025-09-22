enraged bhabhi did something amazing to her devar threw him on the ground and beat him mercilessly देवर पर आगबबूला भाभी ने गजब कर दिया, जमीन पर पटका और दे दनादन पीट डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsenraged bhabhi did something amazing to her devar threw him on the ground and beat him mercilessly

देवर पर आगबबूला भाभी ने गजब कर दिया, जमीन पर पटका और दे दनादन पीट डाला

देवरिया के इस गांव में रहने वाले मिथुन सिंह की अपनी भाभी से रंजिश चल रही है। उसी रंजिश को लेकर सोमवार सुबह दोनों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए। मारपीट होने लगी। इसी बीच भाभी ने अपने बेटे को भी बुला लिया। फिर दोनों मिलकर उसे पीटने लगे।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाMon, 22 Sep 2025 12:10 PM
उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक भाभी अपने देवर पर इस कदर आगबबूला हुई कि उसने उसे बुरी तरह पीट डाला। इस काम में बेटे ने भी अपनी मां का साथ दिया। मां-बेटे दोनों ने मिलकर इस शख्स को बेरहमी से पीट डाला। पिटाई में घायल युवक को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। उसकी स्थिति गंभीर है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।

मामला, देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गौरकोठी गांव का है। इस गांव में रहने वाले मिथुन सिंह की अपनी भाभी से रंजिश चल रही है। उसी रंजिश को लेकर सोमवार की सुबह दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ गए। मारपीट होने लगी। इसी बीच भाभी ने अपने बेटे को भी बुला लिया। फिर दोनों मिलकर उसे पीटने लगे। इस दौरान देवर की पिटाई करती भाभी और भतीजे का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है।

सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो

38 सेकेंड के वीडियो में भाभी अपने बेटे के साथ देवर की पिटाई करते हुए दिख रही है। दोनों उसके ऊपर बैठ गए हैं और पिटाई कर रहे हैं। देवर खुद को बचाने का भरसक प्रयास कर रहा है लेकिन वह उनकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा है। भाभी और देवर की यह लड़ाई देख ग्रामीणों ने वहां पहुंच कर बीच-बचाव किया।

गांववालों ने किसी तरह देवर को भाभी और भतीजे छुड़ाकर बचाया। बाद में इसका कथित वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने देवर की पिटाई करने वाली भाभी और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष टीके मौर्या ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगा।

