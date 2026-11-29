खाना न बनाने से बौखालाए पति ने दूसरी पत्नी को गोली मारी, दो दिन तक कमरे में पड़ी रही घायल महिला
पीलीभीत में खाना बनाने से मना करने पर पति ने दूसरी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को घर में बंद कर पति फरार हो गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीलीभीत, हिन्दुस्तान संवाद। शादी के बाद अक्सर ही पति-पत्नी के बीच छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन कभी-कभी ये झगड़े जानलेवा बन जाते हैं। पीलीभीत जिले के पूरनपुर से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां खाना बनाने से मना करने पर पति इस कदर बौखलाया कि उसने दूसरी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को घर में बंद कर पति फरार हो गया। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।
थाना घुंघचाई क्षेत्र के गांव अभयपुर माधोपुर निवासी मनजीत सिंह ने 27 नबंवर को पत्नी संदीप कौर से खाना बनाने को कहा। संदीप कौर ने घर में आटा न होने की बात कहते हुए खाना बनाने से मना कर दिया। इस पर मंजीत आग बबूला हो गया। उसने घर में रखी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से 47 वर्षीय पत्नी संदीप कौर को गोली मार दी। आंख में गोली लगने से संदीप कौर घायल हो गईं। जानकारी लगने पर गुरजीत सिंह ने चेन्नई में रह रहे अपने सौतेले भाई सर्वजीत को फोन पर सूचना दी। उसके बाद घायल संदीप को अस्पताल ले जाया गया।
2004 में हुई थी मंजीत से शादी
अस्पताल में भर्ती संदीप कौर ने बताया कि बर्ष 2004 में उसकी शादी मन जीत सिंह के साथ हुई थी। पहली पत्नी के दो बेटे हैं जो मनजीत के साथ रहते हैं। उनका बेटा सर्वजीत चेन्नई में रहकर काम करता है। आरोप है पति मन जीत सिंह उन्हें घर भगाना चाहता है। संदीप कौर के सौतेले बेटे गुरजीत सिंह ने कार्रवाई के लिए घुंघचाई थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मनजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी के पास से बंदूक भी बरामद हुई है।
दो दिनों तक घर में पड़ी रही घायल महिला
शुक्रवार को विवाद के दौरान मनजीत ने पत्नी संदीप कौर पर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली उसकी आंख में जा लगी। उसके बाद मनजीत ने पत्नी को घर में बंद कर दिया। दो दिनों तक महिला घर में घायलावस्था में पड़ी रही। उसके सौतेले बेटे गुरजीत ने पड़ोसियों की मदद से उसे खाना खिलाया। रविवार को गोरखपुर से मायके वाले पहुंचे। बहन मीना देवी निवासी सिसवां बाजार थाना पिपरा जिला गोरखपुर ने घायल संदीप कौर को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में घुंघचाई थाने के एसओ राजीव कुमार ने बताया, बेटे की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।