Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsenjoy a party on wheels at Lucknow Zoo Book the toy train
लखनऊ चिड़ियाघर में अब पार्टी ऑन व्हील्स का मज़ा, सिर्फ इतने रुपये में बुक करें टॉय ट्रेन

लखनऊ चिड़ियाघर में अब पार्टी ऑन व्हील्स का मज़ा, सिर्फ इतने रुपये में बुक करें टॉय ट्रेन

संक्षेप: लखनऊ प्राणि उद्यान में दो वर्षों की कवायद के बाद पार्टी ऑन व्हील्स सुविधा शुरू हो गई है। 5100 रुपये का भुगतान कर टॉय ट्रेन को अधिकतम 50 लोगों की पार्टी के लिए दो घंटे तक बुक किया जा सकता है। यह सुविधा पशु-पक्षियों का लुत्फ लेने के साथ ही पार्टी मनाने का अनूठा मौका देगी।

Mon, 10 Nov 2025 05:12 PMPawan Kumar Sharma अवनीश जायसवाल, लखनऊ
share Share
Follow Us on

पार्टी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। बर्थ-डे पार्टी हो या कोई अन्य समारोह, लखनऊ के प्राणि उद्यान में अब कोई भी 'पार्टी ऑन व्हील्स' का आनंद ले सकेगा। 2 सालों की कवायद के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में यह सुविधा शुरू हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ प्राणि उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि बाल ट्रेन को 5100 रुपये का भुगतान कर दो घंटे के लिए बुक कराया जा सकेगा। इस पार्टी में कम से कम 30 और अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। चिड़ियाघर की यह ट्रेन यहां घूमने आने वालों को आकर्षित करती है। यह टॉय ट्रेन जू के लगभग सभी बाड़ों के नजदीक से गुजरती है। गति धीमी होने की वजह से बाड़ों में वन्यजीव की फोटो खींचना आसान होता है। मुख्य गेट के पास इस ट्रेन का स्टेशन है जहां टिकट खरीदने वालों की लंबी कतार लग जाती है।

खान-पान की सुविधा

बुकिंग कराने वाले व्यक्ति प्राणि उद्यान में संचालित कैंटीन व फूडकोर्ट के मेन्यू में से कोई भी पैकेज (300, 400 और 500 रुपये के पैकेज उपलब्ध होंगे) बुक करवा सकेंगे। इस सुविधा से पार्टी के शौकीन लोग पशु-पक्षियों का लुत्फ लेने के साथ शानदार पार्टी ऑन व्हील्स का मौका पा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:युवक ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों को तस्वीरों में उकेरा, भक्ति और कला का संगम

टॉय ट्रेन का इतिहास

लखनऊ प्राणि उद्यान में अत्यंत लोकप्रिय पुरानी टॉय ट्रेन पहली बार बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 1969 को शुरू की गई थी। आधुनिकीकरण के बाद नई टॉय ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 01 इंजन और 04 डिब्बे हैं, जिसमें 84 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। वहीं, अधिक जानकारी के लिए चिड़ियाघर की वेबसाइट www.lucknowzoo.com पर देख सकते हैं।

कानपुर चिड़ियाघर में जल्द दहाड़ेगी इंदौर की शेरनी

उधर, कानपुर चिड़ियाघर में इंदौर की शेरनी की दहाड़ जल्द सुनने को मिलेगी। कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन की योजना बब्बर शेर के परिवार में वृद्धि की है। लंबे समय से शेर बाड़े में कोई शावक नहीं जन्मा है। पशु चिकित्सकों का मानना है कि ब्लड चेंज से शायद मेटिंग सफल हो जाए।

कानपुर चिड़ियाघर में वर्तमान में दो शेर और दो शेरनी हैं। अजय और नंदिनी से जन्मे उमा और शंकर हैं। यह दोनों कानपुर चिड़ियाघर में एक-एक साल के अंतराल पर जन्म लिये हैं। बीते आठ वर्षों से कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन बार-बार मेटिंग कराने का प्रयास कर रहा है। आखिरकार, शेर का कुनबा बढ़ाने के लिए इंदौर से शेरनी लाने की तैयारी है। अगले 10 दिन में शेरनी को लाया जा सकता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |