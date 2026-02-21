Hindustan Hindi News
इंजीनियरिंग, वकालत, बीफार्मा...14 साल से मेन रोड पर बोर्ड लगाकर बना रहे थे डिग्रीधारी

Feb 21, 2026 06:32 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुर
गोशाला चौराहा पर फर्जी डिग्री बनाने की दुकान खुली हुई थी। कीमत अदा करने पर शैलेंद्र मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि उपलब्ध कराता था। इसके लिए न तो परीक्षा देने की जरूरत और न ही फार्म भरने की। किदवईनगर पुलिस ने दबिश देकर चार युवकों को फर्जी डिग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था।

इंजीनियरिंग, वकालत, बीफार्मा आदि की फर्जी डिग्री बनाने के मामले की जांच अब एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) करेगी। 14 सदस्यीय टीम पुराने मामलों को भी शामिल कर प्रकरण की जांच करेगी। किदवईनगर पुलिस ने गुरुवार को सरगना समेत चार आरोपियों को पकड़ा था। यह गिरोह वर्ष 2012 से इस काम में सक्रिय था। गोशाला चौराहा की मुख्य सड़क पर शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का बोर्ड लगाकर अनपढ़ों को डिग्री होल्डर बनाया जा रहा था। हैरान करने वाली बात है पिछले 14 वर्षों में पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लगी। डिग्री बनाने वाले इस दौरान कभी पकड़े भी नहीं गए। किदवईनगर पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर एक भी मुकदमा नहीं है। ऐसे में सवाल लाजिमी है कि कहीं पुलिस की सरपरस्ती में पूरा धंधा तो नहीं चल रहा था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल भी वार्ता के दौरान लंबे समय से चल रहे खेल में मिलीभगत की शंका जता चुके हैं।

किदवईनगर थाना क्षेत्र के गोशाला चौराहा पर शैलेंद्र कुमार ओझा ने फर्जी डिग्री बनाने की दुकान खोल रखी थी। कीमत अदा करने पर शैलेंद्र मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि उपलब्ध कराता था। इसके लिए न तो परीक्षा देने की जरूरत और न ही फार्म भरने की। मुखबिर की शिकायत पर किदवईनगर पुलिस ने शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में दबिश देकर चार युवकों को फर्जी डिग्रियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरोह से जुड़े पांच अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक इन फरार लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसे में खाकी की भूमिका पर सवाल है कि आखिर मास्टरमाइंड शैलेंद्र ने नौ राज्यों की 15 यूनिवर्सिटी में अपना नेटवर्क किस तरह खड़ा कर लिया। बहरहाल इस पूरे खेल से अब पर्दा एसआईटी उठाएगी।

कानपुर में कई जगह खुली हैं मार्कशीट बनवाने की दुकानें : कमिश्नरेट पुलिस ने एमएससी पास शैलेंद्र को उसके तीन साथियों के साथ जेल भेज दिया। इस सिंडिकेट में शैलेंद्र को मास्टर साहब, गुरुजी, सर जी और एजुकेशन माफिया के नाम से भी जाना जाता है। इस धंधे से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि कानपुर में 20-25 लोग इस काम में लगे हुए हैं। निजी विश्वविद्यालयों से मिलकर यह लोग एलएलबी, बीटेक, बी-फार्मा, डी-फार्मा और तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री बेच रहे हैं। शहर भर में इनकी दुकानें खुली हुई हैं। यह लोग कोचिंग संस्थानों, स्कूलों से जुड़े हैं। सूत्र ने बताया कि बच्चा कोचिंग में एडमिशन लेने आता है तो उससे कहा जाता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री वे स्वयं दिला देंगे, बस फीस भरनी पड़ेगी। कोचिंग में मौजूद एजेंट छात्र के परिवार वालों का संपर्क सिंडिकेट संचालक से करा देते हैं। इसके बाद जितना पैसे वाला छात्र और उसका परिवार, उतना ही ज्यादा कमीशन। सूत्र ने बताया कि फीस भी यह लोग ऑनलाइन जमा कराते हैं।

एसआईटी में ये अधिकारी

एडीसीपी साउथ जोन योगेश कुमार के साथ एसीपी, क्राइम ब्रांच के तीन इंस्पेक्टर, छह एसआई और तीन कांस्टेबल की एसआईटी बनाई गई है। आरोपियों से बरामद सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंपे जा रहे हैं। शनिवार से एसआईटी काम शुरू कर देगी। एसआईटी को निर्देश मिले हैं के फर्जी डिग्री से जुड़े अब तक सामने आए सभी प्रकरण को भी जांच में शामिल करेगी। आशीष शुक्ला और दीनू उपाध्याय की डिग्री को लेकर केस चल रहा है। शहर में पूर्व में फर्जी डिग्री मामले में बाबू पकड़े जा चुके हैं।

कमिश्नर बोले

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि एडीसीपी साउथ के नेतृत्व में 14 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी पूर्व में सामने आए फर्जी डिग्री के मामलों को भी जांच में शामिल करेगी। बरामद डिग्री और अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाएगा।

शादी, मेडिकल दुकान चलाने के लिए ली जाती डिग्री

प्राथमिक जांच में सामने आया है अधिकतर लोग अच्छी शादी के लिए डिग्री बनवाते हैं। वहीं मेडिकल दुकान का संचालन के लिए भी बी-फार्मा और डी-फार्मा डिग्री पैसे देकर खरीदे जाते हैं। जानकार बताते हैं मेडिकल संचालक प्रतिमाह ऐसे डिग्री धारकों को 15 से 20 हजार देते हैं। इससे बचने को एक बार में ढाई लाख खर्च कर डिग्रियां बनवा लेते हैं।

पुलिस को इनकी है तलाश

गैंग से जुड़े छतरपुर निवासी मयंक भारद्वाज, हैदराबाद निवासी मनीष उर्फ रवि, गाजियाबाद निवासी विनीत, भोपाल निवासी शेखू और शुभम दुबे इस मामले में फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं।

ये लोग भेजे गए जेल

- शैलेंद्र कुमार ओझा निवासी ऊंचाहार रायबरेली वर्तमान निवासी कविशा अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर दारोगा पार्क के सामने साकेत नगर किदवई नगर (एसएससी मैथ)

- नागेश मणि त्रिपाठी निवासी चौराडीह थाना चरथावल कौशांबी, ऑफिस सल्लाहपुर शेरवानी इंटर कॉलेज पूरा मुफ्ती प्रयागराज (एमसीए)

- जोगेंद्र निवासी विजय विहार फेस-1 रिठाला बाल सर्वोदय स्कूल सेक्टर-5 रोहिणी उत्तर पश्चिमी दिल्ली, वर्तमान पता ग्राउंड फ्लोर शक्ति खंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद (दसवीं पास)

- अश्वनी कुमार सिंह निवासी इंदिरा नगर शुक्लागंज थाना गंगा घाट, (इंटर पास)

