यूपी के हर जिले में खुलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज, योगी के मंत्री ने विधानसभा में पेश किया विजन

योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में शिक्षा विभाग का विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जा रही है। इसके साथ ही छात्रों पर फीस का अधिक बोझ न पड़े इसके लिए सीट के आधार पर फीस तय की जाएगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:33 AM
योगी सरकार प्रदेश के छात्र-छात्राओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर जा रही है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों पर फीस का अधिक बोझ न पड़े इसके लिए सीट के आधार पर फीस तय की जाएगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर चर्चा के दौरान विभाग का विजन प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई आधारित शिक्षा भी दी जाएगी। विदेशी संस्थाओं से भी बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास किया जाएगा। डिप्लोमा पाठ्यक्रम को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी मिल सके। डिप्लोमा छात्रों के लिए उद्योग भ्रमण का कार्यक्रम भी तैयार कराया जा रहा है। प्रदेश के 45 संस्थानों को सेंटर फार एक्सीलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए टाटा टेक्नालोजी से बातचीत चल रही है। तकनीकी संस्थानों के लिए स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क भी तैयार कराया जा रहा है।

यूपी की किशोरियां बनेंगी आत्मनिर्भर

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में 16 से 18 साल की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात भी कम किया जाएगा। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल विवाह प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। छह साल तक के बच्चों को पोषणयुक्त आहार देकर कुपोषण से मुक्त किया जाएगा।

सभी गांवों में होंगे पक्की सड़कें

राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों में पक्की सड़कों की सुविधा देगी। गांवों में सौ फीसदी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। गांवों में निवेश के लिए माहौल बनाएंगे और स्टार्टअप शुरू कराएंगे। पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में विजय डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सपा केवल मुस्लिमों के विकास की बातें करती हैं, सरकार अन्य सभी अल्पसंख्यकों की बात कर रही है।

