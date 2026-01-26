प्रेमी की बाहों में थी इंजीनियर की बीवी, लोकेशन ट्रैक कर होटल तक पहुंच गया पति, दोनों को रंगे हाथ पकड़ा

संक्षेप: मेरठ में पति-पत्नी और वो जैसा मामला सामने आया है। यहां एक महिला को दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महिला अपने पति को धोखा दे रही थी। इंजीनियर पति को जब इसकी जानकारी हुई तो वह पत्नी पर नजर रखने लगा।

यूपी के मेरठ में पति-पत्नी और वो जैसा मामला सामने आया है। यहां एक महिला को दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महिला अपने पति को धोखा दे रही थी। इंजीनियर पति को जब इसकी जानकारी हुई तो वह पत्नी पर नजर रखने लगा। एक दिन पत्नी अपने प्रेमी के साथ होटल पहुंच गई। पति ने बीवी की लोकेशन ट्रैक की और उसी कमरे में पहुंच गया, जहां उसकी बीवी प्रेमी संग रुकी थी। पति को देखकर पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप हे कि पत्नी और उसके प्रेमी ने पति को मारने की भी कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले आई, जहां पत्नी को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। जबकि प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेजा गया है।

माला तीन-चार दिन पुराना सदर बाजार है। जानकारी के अनुसार तीन महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी में मैनजर युवती के साथ इंजीनियर की शादी हुई थी। इसी कंपनी में शाहफेज नामक व्यक्ति भी काम करता था। इंजीनियर की पत्नी की उससे दोस्ती थी। दोनों के प्रेम-प्रसंग गहराते चले गए। युवती की शादी के बाद भी युवक ने उसे संबंध नहीं तोड़ा। पत्नी अक्सर चोरी-छिपे अपने प्रेमी से बात करती थी। पति को इसकी भनक लग गई। इंजीनियर पति पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी।

पत्नी एक दिन प्रेमी के साथ होटल पहुंच गई। इंजीनियर पति भी लोकेश ट्रैक करते हुए उसी होटल पहुंचा जहां उसकी पत्नी प्रेमी के साथ थी। पति ने जैसे ही होटल का कमरा खुलवाया तो नजारा देखकर दंग रह गया। पत्नी प्रेमी की बाहों में थी। इसके बाद वहा हंगामा हो गया। होटल का स्टाफ भी मौके पर जमा हो गया। इस दौरान पत्नी और उसके प्रेमी के साथ पति की कहासुनी और मारपीट हुई। आरोप है कि पत्नी की प्रेमी शाहफेज ने इंजीनियर के साथ मारपीट की और उसका गला दबाकर जान से मारने की भी कोशिश की। होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया।