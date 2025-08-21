Engineer killed his wife, then wrapped the body in a blanket and burned it इंजीनियर ने खौफनाक वारदात, पत्नी को मार डाला, फिर कंबल में लपेटा शव और जला दिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEngineer killed his wife, then wrapped the body in a blanket and burned it

इंजीनियर ने खौफनाक वारदात, पत्नी को मार डाला, फिर कंबल में लपेटा शव और जला दिया

सिंगरौली में इंजीनियर ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। पानी मांगने पर हुए विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कंबल लपेट कर प्रयागराज ले आया और जला दिया। इस काम उसकी मां ने साथ दिया।

Deep Pandey सोनभद्र, हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
इंजीनियर ने खौफनाक वारदात, पत्नी को मार डाला, फिर कंबल में लपेटा शव और जला दिया

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विन्ध्यनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी कॉलोनी में 15 अगस्त को एक इंजीनियर ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद मां की मदद से शव को कंबल में लपेटकर प्रयागराज में ले जाकर जला दिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी इंजीनियर और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर रसूलपुर निवासी निखिल दुबे पुत्र स्व. किशोर कुमार दुबे सिंगरौली के विन्ध्यनगर में एनएंडटी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। वह विन्ध्यनगर एनटीपीसी कॉलोनी में रहता है। 15 अगस्त को पानी मांगने पर निखिल का उसकी पत्नी आभ्या से विवाद हो गया। गुस्से में निखिल ने पत्नी का सिर किचन के प्लेटफार्म पर पटक दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए निखिल अपनी मां दुर्गेश्वरी देवी की मदद से शव को कंबल में लपेटकर प्रयागराज ले जाकर जला दिया। विंध्यनगर टीआई अर्चना द्विवेदी ने बताया कि 15 अगस्त को फतेहपुर से सुनील दुबे ने फोन पर सूचना दी कि उनके दामाद निखिल ने उन्हें बेटी की मौत की जानकारी दी है। जब मायके वालों ने प्रयागराज जाकर पता किया तो घर में ताला लगा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को विंध्यनगर में निखिल के आवास की जांच करने के लिए कहा। पुलिस ने निखिल के आवास का ताला तोड़कर जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस को कंपनी के एचआर से जानकारी मिली कि निखिल ने वॉट्सएप कॉल पर बताया था कि उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार प्रयागराज के शंकरघाट स्थित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में किया है। पुलिस तुरंत प्रयागराज पहुंची और फुटेज खंगालना शुरू किया।

ये भी पढ़ें:अपनी ही पार्टी के MP पर बरसीं मंत्री प्रतिभा, बोलीं-ब्राह्मणों को लड़ा रहे भोले

जांच में सामने आया कि उसने पत्नी का शव कंबल में लपेटकर कार की पिछली सीट पर रखकर प्रयागराज ले गया। सीसीटीवी से बचने के लिए कार के शीशों पर पर्दा भी लगा रखा था। पुलिस ने आरोपी निखिल दुबे और उसकी मां दुर्गेश्वरी देवी को प्रयागराज के शास्त्री नगर से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया।

Up News UP News Today Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |