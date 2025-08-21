इंजीनियर ने खौफनाक वारदात, पत्नी को मार डाला, फिर कंबल में लपेटा शव और जला दिया

प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर रसूलपुर निवासी निखिल दुबे पुत्र स्व. किशोर कुमार दुबे सिंगरौली के विन्ध्यनगर में एनएंडटी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। वह विन्ध्यनगर एनटीपीसी कॉलोनी में रहता है। 15 अगस्त को पानी मांगने पर निखिल का उसकी पत्नी आभ्या से विवाद हो गया। गुस्से में निखिल ने पत्नी का सिर किचन के प्लेटफार्म पर पटक दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए निखिल अपनी मां दुर्गेश्वरी देवी की मदद से शव को कंबल में लपेटकर प्रयागराज ले जाकर जला दिया। विंध्यनगर टीआई अर्चना द्विवेदी ने बताया कि 15 अगस्त को फतेहपुर से सुनील दुबे ने फोन पर सूचना दी कि उनके दामाद निखिल ने उन्हें बेटी की मौत की जानकारी दी है। जब मायके वालों ने प्रयागराज जाकर पता किया तो घर में ताला लगा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को विंध्यनगर में निखिल के आवास की जांच करने के लिए कहा। पुलिस ने निखिल के आवास का ताला तोड़कर जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस को कंपनी के एचआर से जानकारी मिली कि निखिल ने वॉट्सएप कॉल पर बताया था कि उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार प्रयागराज के शंकरघाट स्थित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में किया है। पुलिस तुरंत प्रयागराज पहुंची और फुटेज खंगालना शुरू किया।