Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEngineer husband left wife for girlfriend love, blocks her mobile number
गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से कर लिया किनारा, मोबाइल नंबर भी कर दिया ब्लॉक

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से कर लिया किनारा, मोबाइल नंबर भी कर दिया ब्लॉक

संक्षेप:

यूपी के हाथरस में गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से किनारा कर लिया। अब पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि पति ने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।

Jan 26, 2026 09:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के हाथरस में कम्प्यूटर इंजीनियर पति ने अपनी गर्लफेंड की मोहब्बत के लिए अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। आरोप है कि इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिकंदाराराऊ के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी करीब ढाई साल पूर्व एक युवक के साथ की थी। विवाहिता का पति गुरुग्राम में एक कंपनी में बतौर कंम्प्यूटर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद से ही उसने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि विवाहिता का मोबाइल नम्बर को भी ब्लाक कर दिया और गांव में आना लगभग बन्द कर दिया। पति की गतविधि की मिली जानकारी पति के द्वारा शादी के कुछ महीने के बाद ही अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिए जाने के बाद विवाहिता को कुछ शक हुआ। विवाहिता अपने भाई के साथ गुरुग्राम में रहने वाली अपनी मौसी के यहां गई। गुरुग्राम पहुंचने के बाद विवाहिता को अपने पति की गतिविधियों की जानकारी की।

ये भी पढ़ें:प्रेमी की बाहों में थी पत्नी, दोनों को पकड़ने के इंजीनियर पति ने ऐसे लगाया दिमाग

मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू

विवाहिता को जानकारी हुई कि उसके पति ने कम्पनी में ही उसके साथ काम करने वाली सहपाठी से संबंध बना लिये है। पत्नी ने बताया कि उसके इंजीनियर पति अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में है। पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसके पति व महिला सहपाठी ने मारपीट कर दी। जिसकी शिकायत तीन अप्रैल 2025 को गुडगांव में पुलिस से की। जेठ जेठानी पर मारपीट का लगाया आरोप पुलिस से शिकायत करने के बाद पीड़िता अपनी ससुराल आ गई। जहां जेठ व जेठानी ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि अब उसके देवर की शादी साथ में काम करने वाली युवती के साथ हुई। ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर विवाहिता का धन छीनकर अपने पास रख लिया और उसे ससुराल से निकाल दिया। अब महिला थाने में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Love Affair अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |