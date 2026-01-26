गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से कर लिया किनारा, मोबाइल नंबर भी कर दिया ब्लॉक
यूपी के हाथरस में गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से किनारा कर लिया। अब पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि पति ने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।
यूपी के हाथरस में कम्प्यूटर इंजीनियर पति ने अपनी गर्लफेंड की मोहब्बत के लिए अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। आरोप है कि इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।
सिकंदाराराऊ के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी करीब ढाई साल पूर्व एक युवक के साथ की थी। विवाहिता का पति गुरुग्राम में एक कंपनी में बतौर कंम्प्यूटर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद से ही उसने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि विवाहिता का मोबाइल नम्बर को भी ब्लाक कर दिया और गांव में आना लगभग बन्द कर दिया। पति की गतविधि की मिली जानकारी पति के द्वारा शादी के कुछ महीने के बाद ही अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिए जाने के बाद विवाहिता को कुछ शक हुआ। विवाहिता अपने भाई के साथ गुरुग्राम में रहने वाली अपनी मौसी के यहां गई। गुरुग्राम पहुंचने के बाद विवाहिता को अपने पति की गतिविधियों की जानकारी की।
मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू
विवाहिता को जानकारी हुई कि उसके पति ने कम्पनी में ही उसके साथ काम करने वाली सहपाठी से संबंध बना लिये है। पत्नी ने बताया कि उसके इंजीनियर पति अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में है। पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसके पति व महिला सहपाठी ने मारपीट कर दी। जिसकी शिकायत तीन अप्रैल 2025 को गुडगांव में पुलिस से की। जेठ जेठानी पर मारपीट का लगाया आरोप पुलिस से शिकायत करने के बाद पीड़िता अपनी ससुराल आ गई। जहां जेठ व जेठानी ने उसके साथ मारपीट की और कहा कि अब उसके देवर की शादी साथ में काम करने वाली युवती के साथ हुई। ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर विवाहिता का धन छीनकर अपने पास रख लिया और उसे ससुराल से निकाल दिया। अब महिला थाने में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।