गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से कर लिया किनारा, मोबाइल नंबर भी कर दिया ब्लॉक

संक्षेप: यूपी के हाथरस में गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में इंजीनियर पति ने पत्नी से किनारा कर लिया। अब पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि पति ने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।

यूपी के हाथरस में कम्प्यूटर इंजीनियर पति ने अपनी गर्लफेंड की मोहब्बत के लिए अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। आरोप है कि इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिकंदाराराऊ के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी करीब ढाई साल पूर्व एक युवक के साथ की थी। विवाहिता का पति गुरुग्राम में एक कंपनी में बतौर कंम्प्यूटर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता है। शादी के कुछ महीने बाद से ही उसने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि विवाहिता का मोबाइल नम्बर को भी ब्लाक कर दिया और गांव में आना लगभग बन्द कर दिया। पति की गतविधि की मिली जानकारी पति के द्वारा शादी के कुछ महीने के बाद ही अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिए जाने के बाद विवाहिता को कुछ शक हुआ। विवाहिता अपने भाई के साथ गुरुग्राम में रहने वाली अपनी मौसी के यहां गई। गुरुग्राम पहुंचने के बाद विवाहिता को अपने पति की गतिविधियों की जानकारी की।