लखनऊ में इंजीनियर ने हाथ की नस काटकर दी जान, पत्नी से चल रहा था विवाद

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोमतीनगर के विरामखंड में रहने वाले 42 साल के इंजीनियर अतुल तिवारी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर की पहली मंजिल पर पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक शव तीन से चार दिन पुराना है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये मामला गोमती नगर के विरामखंड का है। पुलिस के अनुसार मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी तनाव के बीच उन्होंने यह कदम उठाया। अतुल की मां घर के भूतल पर रहती थीं। जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। अतुल, प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से पूर्व विधायक धीरज ओझा के भांजे बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

कानपुर आईआईटी के डेवलपर ने की खुदकुशी उधर, कानपुर आईआईटी के साइबर सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने मकान में कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मूलरूप से महाराष्ट्र के निवासी दीपक चौधरी (25) का शव सोमवार को यहां कल्याणपुर के गूबा गार्डन स्थित उसके किराए के मकान में फंदे से लटका मिला।