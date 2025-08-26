engineer committed suicide by cutting his wrist vein dispute with his wife लखनऊ में इंजीनियर ने हाथ की नस काटकर दी जान, पत्नी से चल रहा था विवाद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
engineer committed suicide by cutting his wrist vein dispute with his wife

लखनऊ में इंजीनियर ने हाथ की नस काटकर दी जान, पत्नी से चल रहा था विवाद

लखनऊ में 42 साल के इंजीनियर अतुल तिवारी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर की पहली मंजिल पर पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक शव तीन से चार दिन पुराना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 06:05 PM
लखनऊ में इंजीनियर ने हाथ की नस काटकर दी जान, पत्नी से चल रहा था विवाद

यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां गोमतीनगर के विरामखंड में रहने वाले 42 साल के इंजीनियर अतुल तिवारी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर की पहली मंजिल पर पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक शव तीन से चार दिन पुराना है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये मामला गोमती नगर के विरामखंड का है। पुलिस के अनुसार मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी तनाव के बीच उन्होंने यह कदम उठाया। अतुल की मां घर के भूतल पर रहती थीं। जब घर से तेज दुर्गंध आने लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। अतुल, प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से पूर्व विधायक धीरज ओझा के भांजे बताए जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

कानपुर आईआईटी के डेवलपर ने की खुदकुशी

उधर, कानपुर आईआईटी के साइबर सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने मकान में कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मूलरूप से महाराष्ट्र के निवासी दीपक चौधरी (25) का शव सोमवार को यहां कल्याणपुर के गूबा गार्डन स्थित उसके किराए के मकान में फंदे से लटका मिला।

पुलिस के मुताबिक मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि वह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ महसूस कर रहा है। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) रंजीत कुमार ने बताया कि चौधरी की डायरी में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा था कि मैं शराब नहीं पीता या कोई गलत काम नहीं करता। मम्मी-पापामाफ कर दीजिए।

