बच्चों को टेलीग्राम पर भेजता था अश्लील वीडियो, प्रयागराज से इंजीनियर गिरफ्तार; हरदाेई कोर्ट में पेशी

यह रकम HDFC बैंक के एक खाते में भेजी जा रही थी जो विकास सिंह के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई तो पता चला कि विकास इंजीनियर है और प्रयागराज का रहने वाला है। विकास को प्रयागराज से अरेस्ट कर हरदोई लाया गया। यहां कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

UP News : बच्चों को टेलीग्राम एप पर अश्लील वीडियो भेजने वाला इंजीनियर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सोमवार को उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर हरदोई लाया गया। यहां कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शहर कोतवाली में तैनात दरोगा रोशन सिंह की ओर से रविवार को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि टेलीग्राम एप पर एक चैनल के जरिए स्कूली बच्चों में अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही है। जांच में पता चला कि इस चैनल तक पहुंचने के लिए 350 रुपये सब्सक्रिप्शन शुल्क भी लिया जाता है।

यह रकम एचडीएफसी बैंक के एक खाते में भेजी जा रही थी जो विकास सिंह के नाम पर दर्ज है। पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई तो पता चला कि विकास इंजीनियर है और प्रयागराज का रहने वाला है। सोमवार को विकास को प्रयागराज से गिरफ्तार कर हरदोई लाया गया। पूछताछ में पता चला कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट बंबरौली निवासी विकास के पिता नंदकिशोर एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं। वह एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो भेजता था। बीते दिनों शहर के एक युवक को उसके दोस्त ने अश्लील वीडियो दिखाए।

पूछने पर उसने बताया कि टेलीग्राम पर एक चैनल है, उसमें सब्सक्राइबर बनने पर वीडियो मिलते हैं। हर वीडियो के लिए 350 रुपये देने होते हैं। युवक ने परिजनों को और परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इस ग्रुप में शामिल होकर जांच आगे बढ़ाई। जांच में पूरे खेल का खुलासा हो गया। यह भी पता चला कि विकास के तीन अलग-अलग खातों में करीब ढाई करोड़ रुपये जमा हैं। देशभर के विभिन्न शहरों के नाबालिग बच्चे उसके चैनल के सब्सक्राइबर हैं।