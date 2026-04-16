वायरल वीडियो मामले में ऐक्शन में आए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, मऊ के एसडीओ को किया सस्पेंड
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए मऊ के एसडीओ को सस्पेंड कर दिया है। ऊर्जा मंत्री की इस कर्रवाई से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।
UP Sarkar Action: यूपी सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एसडीओ अमित कुमार के कथित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार से वार्ता कर मामले की गहन जांच कराते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देशों के क्रम में एमडी शंभू कुमार द्वारा उपखंड अधिकारी (एसडीओ) अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
इस संबंध में मुख्य अभियंता आजमगढ़ ने भी अवगत कराया कि मऊ जिले के डिवीजन प्रथम के एसडीओ द्वितीय अमित कुमार के विरुद्ध वायरल आपत्तिजनक वीडियो के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है और प्रकरण की विभागीय जांच जारी है। मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के मामले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शासन की छवि को धूमिल करने वाले तथा अनुशासनहीनता में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
निर्माणाधीन इमारत में बकाए पर कनेक्शन देने के आरोप में जेई निलंबित
इसी तरह लखनऊ के बर्लिंग्टन चौराहे के निकट निर्माणाधीन इमारत में बकाए पर कनेक्शन देने वाले जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार मौर्य को निलम्बित कर दिया गया। लखनऊ सेंट्रल जोन के कलेक्शन कार्यालय से सटी निर्माणाधीन इमारत में पवन अग्रवाल ने अस्थायी बिजली कनेक्शन का आवेदन किया था। आरोप है कि कनेक्शन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में प्रदीप ने 06 बकायों की क्वेरी लगाने के बावजूद बकाया जमा कराए बगैर कनेक्शन निर्गत कर दिया। इस पर अधीक्षण अभियंता आनन्द प्रकाश वर्मा ने प्रदीप को निलंबित करते हुए मीटर इकाई में सम्बद्ध कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में पूर्व में चार बार कनेक्शन का आवेदन किया जा चुका था।
हर बार बकाए की आपत्ति लगाते हुए कनेक्शन को निरस्त किया जाता रहा। परिसर पर करीब 13 संयोजन पूर्व में रह चुके थे, जिन पर 1.6 करोड़ से अधिक का बकाया था। बीते दिनों मेसर्स निर्माण पुंज इन्फ्रा हाइट्स के संचालक पवन अग्रवाल ने एक बार फिर 18 किलोवाट अस्थाई कनेक्शन का आवेदन किया। इस बार पवन द्वारा कुछ बकाए जमा किए गए। बकाया जमा कराने का हवाला देते हुए कनेक्शन दिए जाने की मांग की। प्रदीप ने अपनी रिपोर्ट लगाते हुए कनेक्शन देने की संस्तुति कर दी। इसके बाद एसडीओ स्तर से कनेक्शन जारी कर दिया गया। मामले की शिकायत मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल से हुई और उन्होंने अधिशासी अभियंता अनूप सिंह से रिपोर्ट तलब की। अनूप सिंह ने बुधवार को आनन फानन में प्रदीप के रिपोर्ट तैयार कर निलम्बन की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट प्रेषित कर दी। रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता आनन्द प्रकाश ने प्रदीप को निलम्बित कर दिया। हालांकि इस मामले में एसडीओ की भूमिका की जांच भी हो रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।