ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की सख्ती का दिखने लगा असर, ताबड़तोड़ ऐक्शन; एक्सईएन-एसडीओ-जेई सस्पेंड

गोरखपुर में बिजली चोरी के एक मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में विद्युत वितरण खंड कैंपियरगंज के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, एक संविदा लाइनमैन और एक श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी गई है। कार्रवाई पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने की।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरMon, 25 Aug 2025 02:41 PM
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार जूझते नजर आ रहे हैं। हाल में अपने विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के रुख को लेकर उनका दर्द बार-बार छलक जाता था। विभागीय बैठकों में वह कई बार अधिकारियों को सख्त हिदायतें देते भी नजर आए। उनकी इस सख्ती और सक्रियता का अब असर दिखने लगा है। विभाग में ताबड़तोड़ ऐक्शन हो रहे हैं। अभी 20 अगस्त को जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी अध्यक्षता में हो रही मीटिंग के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने पर बस्ती के अधिशासी अभियंता रामनरेश को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं अब गोरखपुर में बिजली चोरी के एक मामले में विद्युत वितरण खण्ड कैम्पियरगंज के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही संविदा लाइनमैन और श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी। बिजली चोरी के मामले में केस निरस्त करने की संस्तुति करने पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्कॉम मुख्यालय, वाराणसी के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार ने यह कार्रवाई की।

ये भी पढ़ें:लगातार आईं X पोस्ट के बाद ऐक्शन मोड में उर्जा मंत्री, मीटिंग में एक्सईएन सस्पेंड

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के कैंपियरगंज के जय प्रकाश टेंट हाउस के कमलेश मौर्य को 23 अगस्त 2022 को कटिया लगाकर बिजली का उपभोग करते हुए पकड़ा गया था। मामले में 7,64,712 रुपये का राजस्व निर्धारण 13 मई 2024 को किया गया था। 24 जून 2025 को एक्सईएन दिनेश कुमार ने आदेश पत्र जारी कर एफआईआर निरस्त करने की संस्तुति की थी। इस पर मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रबंध निदेशक को आख्या प्रेषित कर बताया कि विद्युत चोरी में एफआईआर दर्ज होने के 21 माह बाद राजस्व निर्धारण किया गया।

ये भी पढ़ें:जेई के जवाब से अवाक राज्यमंत्री धरने पर बैठे; फिर ऐक्शन मोड में एके शर्मा

जांच में कैम्पियरगंज के एक्सईएन दिनेश कुमार, एसडीओ चंद्रभान चौरसिया, जेई नन्दू राम, संविदा लाइनमैन लवकुश मिश्रा और संविदा श्रमिक विपिन पांडेय निगम को वित्तीय हानि पहुंचाने के दोषी पाए गए। प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार ने एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया। साथ ही निविदा लाइनमैन और श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी।

मुख्य अभियंता ने दी जानकारी

मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए एफआईआर निरस्त करने की संस्तुति करने के आरोप में कैम्पियरगंज के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को निलंबित कर दिया गया है।

