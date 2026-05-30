प्रीपेड मीटरों की टेंशन हमेशा के लिए खत्म; नियामक आयोग ने कर दी व्यवस्था, उपभोक्ताओं को मिला विकल्प
अब विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) में बदलाव होने तक यूपी में प्रीपेड मीटर व्यवस्था अनिवार्य तौर पर लागू नहीं की जा सकेगी। नियामक आयोग ने विद्युत संयोजन में 47(5) की अनिवार्यता का आदेश जारी कर यह अटकलें ही पूरी तरह खारिज कर दी हैं कि अब इसे कभी भी अनिवार्य किया जा सकेगा।
Prepaid Smart Meter News: यूपी में प्रीपेड मीटरों को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो चुका है। सड़क से लेकर बिजली विभाग में भी प्रीपेड स्मार्ट के चक्कर में तोड़फोड़ तक की जा चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले यूपी सरकार प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में आशंका थी कि विवाद बढ़ने के कारण प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को कुछ दिन के लिए बंद किया गया। अंदेशा था कि इसे दोबारा से भी लागू किया जा सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं की ये टेंशन अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) में बदलाव होने तक यूपी में प्रीपेड मीटर व्यवस्था अनिवार्य तौर पर लागू नहीं की जा सकेगी। नियामक आयोग ने विद्युत संयोजन में 47(5) की अनिवार्यता का आदेश जारी कर यह अटकलें ही पूरी तरह खारिज कर दी हैं कि अब इसे कभी भी अनिवार्य किया जा सकेगा।
नियामक आयोग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि उपभोक्ताओं के पास प्रीपेड व पोस्टपेड का विकल्प होगा। बिजली कंपनियों को हर हाल में विद्युत अधिनियम के मुताबिक ही चलना होगा। पहले से चले आ रहे कनेक्शनों और नया कनेक्शन लेने वालों पर एक समान रूप से यह व्यवस्था लागू रहेगी। आयोग ने यह आदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा 16 अप्रैल 2026 को दाखिल अर्जेंट लोक महत्व प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए दिया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यूपी अब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां नियामक आयोग ने धारा 47(5) पर अलग से आदेश जारी किए हैं। अब राज्य सरकार या पावर कॉरपोरेशन या बिजली कंपनियां इसमें अपने स्तर पर बदलाव नहीं कर सकेंगी। आयोग के इस आदेश के बाद पावर कॉरपोरेशन को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करना होगा।
बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड मीटर समेत अन्य मामलों पर याचिका दायर
वहीं दूसरी ओर बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड मीटर और अन्य दुश्वारियों को समाप्त करने के लिए शुक्रवार को नियामक आयोग में लोकमहत्व याचिका दायर हो गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने याचिका दायर कर 2018 का आदेश रद्द करने की मांग की है। साथ ही इसमें लखनऊ व नोएडा के कुछ बिल्डरों व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा मनमानी बिजली दरों से वसूली और मेंटेनेंस शुल्क की प्रीपेड मीटर से कटौती के आदेशों की भी शिकायत की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि एक अप्रैल 2026 से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूरे देश में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
बड़े शहरों में प्रीपेड मीटरों से मेंटीनेंस के लिए मांगे जा रहे पैसे
उत्तर प्रदेश में आयोग द्वारा 10 अगस्त 2018 को जारी 13वें संशोधन आदेश के तहत बहुमंजिला इमारतों में बिजली कनेक्शन केवल प्रीपेड मोड में ही दिए जा रहे हैं। पुराने प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में नहीं बदला जा रहा है। तकरीबन 20-25 लाख उपभोक्ता प्रभावित हैं। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि लखनऊ सहित नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ समेत अन्य शहरों की बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड मीटरों से मेंटीनेंस शुल्क की वसूली के आदेश हो रहे हैं। उन्होंने आरडब्ल्यूए द्वारा जारी आदेश की प्रति भी याचिका में संलग्न की है। याचिका में आयोग से बहुमंजिला इमारतों में प्रीपेड व्यवस्था समाप्त करने के अलावा साझा क्षेत्रों में बिजली खर्च का ब्योरा उपभोक्ताओं को दिलवाए जाने की भी मांग की गई है। मांग की गई है कि बहुमंजिला इमारतों में भी रहने वालों को सीधे विद्युत वितरण निगम से कनेक्शन लेने का अधिकार दिया जाए। बिल्डरों द्वारा बिजली दरें तय करने पर रोक लगाई जाए।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।