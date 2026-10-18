17 साल के रिश्ते का अंत; पति ने मंदिर में कराई पत्नी की दूसरी शादी, प्रेमी के साथ किया विदा
सीतापुर में 22 दिन पहले अचानक लापता हुई महिला प्रेमी के साथ वापस लौटी। पत्नी ने पति से प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। पत्नी की बात सुनते ही पति ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी और दोनों को हंसी-खुशी विदा कर दिया।
सीतापुर, हिंदुस्तान संवाद। यूपी के सीतापुर जिले से प्रेम-प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। करीब 17 साल पहले शादी के बंधन में बंधे पति-पत्नी का रिश्ता शनिवार को एक अनोखे घटनाक्रम के साथ खत्म हो गया। पत्नी की दूसरे युवक के साथ रहने की इच्छा के बाद पति ने उसे प्रेमी के साथ जाने की सहमति दे दी। मिश्रिख तहसील परिसर में कागजी कार्रवाई के बाद हनुमान मंदिर के सामने महिला और उसके प्रेमी ने एक-दूसरे को जयमाला पहनाई। इसके बाद पति ने खुद पत्नी को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। इस शादी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मिश्रिख क्षेत्र के एक युवक की शादी 12 मार्च 2009 को एक महिला से हुई थी। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 16 वर्ष और छोटा बेटा 14 वर्ष का है। पति निजी नौकरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। परिजनों के मुताबिक, करीब 22 दिन पहले पत्नी अचानक घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो पति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया गया कि महिला की फेसबुक के जरिए अंबेडकरनगर निवासी राहुल कुमार उपाध्याय से पहचान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
22 दिन पहले लापता हो गई थी महिला
करीब 22 दिन बाद महिला घर लौटी तो उसने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद उसके पति ने उसे अपनी इच्छा के मुताबिक जाने देने का फैसला किया। शनिवार शाम मिश्रिख तहसील परिसर में जरूरी कागजी कार्रवाई की गई। इसके बाद हनुमान मंदिर के सामने महिला और राहुल ने एक-दूसरे को माला पहनाई। इस दौरान महिला का पति भी मौजूद रहा। बाद में वह खुद पत्नी को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली के लिए रवाना करने पहुंचा। महिला के पति का कहना है कि अब उसका पत्नी से कोई लेना-देना नहीं है। उसने दोनों के खुशहाल जीवन की कामना की। करीब 17 साल पुराने इस वैवाहिक रिश्ते के टूटने की क्षेत्र में चर्चा हो रही है।
जेल से छूटा प्रेमी फिर से किशोरी को ले गया
वहीं दूसरी ओर हमीरपुर में जेल से छूटकर आया बाहरी गांव का युवक सत्रह वर्षीय किशोरी को फिर से बहला फुसलाकर दोबारा भगा ले गया। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।बिवांर थाना के एक गांव की सत्रह वर्षीय किशोरी के पिता ने थाना में तहरीर देकर बताया कि जरूरी काम से बाहर गया था। घर में पत्नी व पुत्री थी। थाना कुरारा के छोटी मनकी गांव का युवक राज नारायण वाल्मीकि सुबह पांच बजे के करीब आकर किशोरी को दोबारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। परेशान पिता ने पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की युवक के खिलाफ थाना में तहरीर दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।