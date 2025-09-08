छात्रा का अपहरण करने वाले दो बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस ने गोली मारकर किया घायल, दरोगा भी चोटिल

बस्ती में छात्रा का अपहरण करने वाले दो बदमाशों संग पुलिस की भुठभेड़ हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनकाउंटर करके उन्हें घायल कर दिया। इस कार्रवाई में थानेदार भी चोटिल हुआ है। घायल दरोगा और दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के बस्ती में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से लापता हुई कक्षा छह की छात्रा का अपहरण करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने पुलिस लाइन में घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि विद्यालय से बिना बताए अपने घर जाने के लिए गत 25 अगस्त को निकली 15 वर्षीय छात्रा देह व्यापार करने वाले गैंग के चंगुल में फंस गई थी। उसे फैजाबाद अयोध्या स्थित एक मकान में रखकर देह व्यापार कराया गया। यहां से किसी तरह भागी छात्रा ने एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी तो वह उसे बेचने के लिए बिहार/ पश्चिम बंगाल ले जाने लगा। इसकी भनक मुखबिर की जरिए नगर पुलिस को लगी और हाईवे पर नगर थानांतर्गत तिलकपुर के पास ट्रक को रोक लिया गया। चालक राहुल निवासी रोड़ नम्बर-14 बीकेआई, एरिया विश्वकर्मा थाना हरमाड़ा जिला जयपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर उसके चंगुल से छात्रा को मुक्त कराया गया।

पूछताछ के आधार पर पुलिस ने देह व्यापार कराने की आरोपी महिला समेत तीन अन्य आरोपितों को दबोच लिया। इनसे पूछताछ के आधार पर मुख्यारोपी सुनील निवासी कठौतिया थाना दुबौलिया बस्ती व पंकज निवासी कलवारी मुस्तहकम थाना कलवारी बस्ती का नाम सामने आया। इन दोनों ने ही छात्रा को सीमा तक पहुंचाया था। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। सोमवार को दिन में थानाध्यक्ष नगर विश्वमोहन राय की टीम ने थानाक्षेत्र के कुरहा पट्टी गांव के पास बाइक से भाग रहे दोनों आरोपितों की घेराबंदी शुरू की। एसपी के अनुसार पुलिस टीम को देख दोनों फायर करते हुए बाइक से भागने लगे। बदमाशों की गोली से थानाध्यक्ष नगर घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।