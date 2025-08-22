लॉरेंस गैंग के शूटर से मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर के बाद सवा लाख का इनामी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में लॉरेंस गैंग के शूटर से एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में हाफ एनकाउंटर के बाद सवा लाख के इनामी रवि दौराला को गिरफ्तार किया है। रवि ने दिल्ली में फरवरी में 4.50 लाख और अप्रैल में मुजफ्फरनगर में 11 लाख लूटे थे।

एसटीएफ मेरठ यूनिट और मुजफ्फरनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर और सवा लाख के इनामी रवि दौराला को मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके से शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उससे एक पिस्टल, सात कारतूस और बाइक बरामद की गई। रवि ने साथियों के साथ मिलकर फरवरी में दिल्ली में 4.50 लाख रुपये और अप्रैल में मुजफ्फरनगर में 11 लाख की रकम लूटी थी। इन घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने उस पर 25 हजार और मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम किया था। रवि पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं।

एसटीएफ मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि रवि निवासी भगवानपुरी दौराला शातिर अपराधी है। वह काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई के साथी सनी काकरान के लिए काम करता है। 26 फरवरी को रवि ने सनी और अरविंद निवासी दौराला के साथ मिलकर दिल्ली के केशवपुरम में एक व्यक्ति को गोली मारकर 4.50 लाख रुपये लूटे थे। इस मुकदमे में रवि पर 25 हजार का इनाम किया गया। 18 अप्रैल को भी रवि ने साथियों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर के नई मंडी इलाके में 11 लाख की लूट की थी। इस मुकदमे में रवि पर एक लाख रुपये का इनाम हुआ था, जबकि दिल्ली में हुई लूट को लेकर रवि पर 25 हजार का इनाम किया गया था।

एएसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया रवि का बड़ा अपराधिक रिकार्ड है और 20 से ज्यादा मुकदमों में वह आरोपी है। लूट, रंगदारी और कातिलाना हमले की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एएसपी ने बताया कि रवि की लोकेशन शुक्रवार शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी की चौकी बागोवाली इलाके में मिली थी। एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ मिलकर रवि को घेराबंदी कर दबोच लिया। गोलीबारी में रवि के पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी गई है।