दिवाली पर दिन दहाड़े महिला का गला काटने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

संक्षेप: हत्यारोपी, फिरदौस के घर पहुंचा। उसका कहना है कि उसे समझाया तो वह उसे गालियां देने लगी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने चाकू से हमला कर दिया। चाकू पेट में लगा था। उसके बाद उसने चाकू से गले पर भी वार किया। पुलिस ने हत्यारोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया। उसी तमंचे से उसने पुलिस पर गोली चलाई थी।

Police Encounter in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के आगरा के रुनकता (सिकंदरा) के व्यापारी मोहल्ले में दीपावली पर दिनदहाड़े महिला की हत्या करने वाला मंगलवार की रात मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने उसे घेरा था। हत्यारोपी के पैर में गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह हत्या के इरादे से ही महिला के घर गया था। 70 वर्षीय फिरदौस की हत्या हुई थी। पड़ोसी इमरान ने चाकू से उसके पेट पर प्रहार किया था। उसके बाद चाकू से गला काट दिया था। गर्दन आधी लटक गई थी। दिनदहाड़े हत्या से मोहल्ले में दहशत फैल गई थी।

एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडीक ने बताया कि पुलिस हत्यारेापी की तलाश में जुटी थी। हत्यारोपी घटना के बाद परिवार सहित फरार हो गया था। खड़बाई-बिचपुरी मार्ग पर पुलिस ने हत्यारोपी को घेरा। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया।

पुलिस के ऊपर गोली चलाई। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया। एक गोली हत्यारेापी के पैर में लगी। हत्यारोपी इमरान ने पूछताछ में बताया कि फिरदौस के परिवार से उनका आठ साल पुराना विवाद था। आठ साल पहले मारपीट हुई थी। उनके पक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था।