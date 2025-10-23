Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsencounter of man who slit woman s throat in broad daylight on diwali shot in leg
दिवाली पर दिन दहाड़े महिला का गला काटने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Thu, 23 Oct 2025 07:19 AMAjay Singh संवाददाता, आगरा
Police Encounter in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के आगरा के रुनकता (सिकंदरा) के व्यापारी मोहल्ले में दीपावली पर दिनदहाड़े महिला की हत्या करने वाला मंगलवार की रात मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने उसे घेरा था। हत्यारोपी के पैर में गोली लगी थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वह हत्या के इरादे से ही महिला के घर गया था। 70 वर्षीय फिरदौस की हत्या हुई थी। पड़ोसी इमरान ने चाकू से उसके पेट पर प्रहार किया था। उसके बाद चाकू से गला काट दिया था। गर्दन आधी लटक गई थी। दिनदहाड़े हत्या से मोहल्ले में दहशत फैल गई थी।

एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडीक ने बताया कि पुलिस हत्यारेापी की तलाश में जुटी थी। हत्यारोपी घटना के बाद परिवार सहित फरार हो गया था। खड़बाई-बिचपुरी मार्ग पर पुलिस ने हत्यारोपी को घेरा। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया।

पुलिस के ऊपर गोली चलाई। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायर किया। एक गोली हत्यारेापी के पैर में लगी। हत्यारोपी इमरान ने पूछताछ में बताया कि फिरदौस के परिवार से उनका आठ साल पुराना विवाद था। आठ साल पहले मारपीट हुई थी। उनके पक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था।

दीपावली से एक दिन पहले उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। वह गुस्से में था। फिरदौस के घर पहुंचा। उसे समझाया। वह उसे गालियां देने लगी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस पर उसने चाकू से हमला कर दिया। चाकू पेट में लगा था। उसके बाद उसने चाकू से गले पर भी प्रहार किया। पुलिस ने हत्यारोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया। उसी तमंचे से उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। आरोपित इमरान ने हत्या के बाद चाकू छिपा दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
