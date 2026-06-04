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एनकाउंटर में ढेर कमलेश चौधरी का शव गांव आते ही बवाल, पथराव, गाड़ियां तोड़ी, सीओ समेत कई का सिर फटा

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत की हत्या में शामिल कमलेश चौधरी का शव गांव आते ही बवाल हो गया। पुलिस पर पथराव कर दिया गया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव में सीओ सिटी समेत कई लोगों के सिर फट गए।

एनकाउंटर में ढेर कमलेश चौधरी का शव गांव आते ही बवाल, पथराव, गाड़ियां तोड़ी, सीओ समेत कई का सिर फटा

गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे विनीत की हत्या में शामिल एक लाख के इनामी कमलेश चौधरी का शव घर पहुंचते ही बवाल हो गया। कमलेश को पुलिस ने बुधवार की देर रात एनकाउंटर में मार गिराया था। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव कर पुलिस टीम को खदेड़ दिया। पथराव में सीओ सिटी समेत कई पुलिसकर्मियों के सिर फट गए। पुलिस की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। लोगों ने करीब डेढ़ घंटे तक जमकर हंगामा किया। इसके बाद शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए गाजीपुर घाट गए। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया।

होटल बिंदु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की शुक्रवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के गोड़ा देहाती गांव निवासी एक लाख रुपये के इनामी कमलेश चौधरी को पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। गुरुवार को उसके शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम के बाद शाम परिजन शव लेकर गोड़ा देहाती गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया।

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ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दिया। अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने के दौरान ग्रामीणों ने फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर पिकअप से शव उतारकर जाम लगा दिया। सीओ सिटी शेखर सेंगर ने लोगों को समझाने का प्रयास किया तो ग्रामीण और आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से सीओ सिटी, शहर कोतवाल प्रमोद सिंह, सीओ के चालक शशिकांत पांडेय समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

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ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। करीब डेढ़ घंटे तक अफरातफरी मची रही। सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद किसी तरह मामले को शांत कराया जा सका। अधिकारियों ने लोगों को मनाया और परिजन शव को लेकर गाजीपुर घाट अंतिम संस्कार के लिए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ही कमलेश के शव का अंतिम संस्कार किया गया।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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