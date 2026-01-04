वाराणसी में एनकाउंटर; एक लाख के इनामी को गोली मारकर दबोचा, कालोनाइजर की हत्या कर फरार था

संक्षेप: यूपी पुलिस का वाराणसी और सोनभद्र में बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। वाराणसी में एक लाख के इनामी को गोली मारकर दबोचा गया है। सोनभद्र में गैंगरेप के तीन आरोपियों को पकड़ा गया है।

वाराणसी में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में शामिल शूटर से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। शूटर के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया गया है। सारनाथ की अरिहंत नगर कॉलोनी फेज-2 में पिछले साल 21 अगस्त को कालोनाइज की हत्या हुई थी। दबोचे गए शूटर पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया था। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शूटर गाजीपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिमराफैज गांव निवासी अरविंद यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू है।

बताया कि बदमाश के क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना पर सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी और एसओजी प्रभारी गौरव सिंह टीम के साथ निरीक्षण कर रहे थे। सराय मोहाना में बदमाश मौजूद था। पुलिस को देखते ही बदमाश दोनों हाथों में असलहा लेकर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो असलहा, कारतूस बरामद किया गया है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब दर्जन भर केस दर्ज हैं।

सोनभद्र में गैंगरेप के तीन आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार सोनभद्र में पुलिस ने शनिवार की रात बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गैंगरेप के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी को पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 दिसंबर को आरोपियों ने दलित किशोरी के साथ गैंगरेप किया था।

क्षेत्राधिकारी ओबरा अमित कुमार ने बताया कि दलित किशोरी से गैंगरेप के मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। थाना प्रभारी ओबरा के नेतृत्व में दो विशेष पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही थी। शनिवार की रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र में घेराबंदी की।

पुलिस ने दो आरोपी पप्पू उर्फ बिन्दू यादव पुत्र रवि यादव निवासी कनहरा ओबरा एवं अर्जुन डोम पुत्र स्व नन्हक डोम निवासी भलुआ टोला मलिन बस्ती थाना ओबरा को मौके से गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी करन डोम पुत्र चन्द्रमड़ी डोम निवासी सेक्टर-10 लंका कॉलोनी ओबरा ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया।