यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, एक लाख का इनामी शंकर कनौजिया पुलिस के हाथों मारा गया

एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को सूचना मिली थी कि बदमाश शंकर कनौजिया आजमगढ़ क्षेत्र में अपने गिरोह के साथ किसी वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन इस दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:24 AM
Police Encounter in UP: यूपी में शनिवार तड़के एक बार फिर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलियां तड़तड़ाईं और एक लाख रुपए का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया मारा गया। शंकर कनौजिया के खिलाफ हत्या और लूट के कई मामले दर्ज थे। वह 2011 से फरार चल रहा था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बताया कि एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को सूचना मिली थी कि लूट और हत्या के मामले में वांक्षित एक लाख रुपए का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया आजमगढ़ क्षेत्र में अपने गिरोह के साथ किसी वारदात की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन इस दौरान शंकर कनौजिया ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शंकर कनौजिया के पास से 9 एमएम की एक कार्बाइन, 9 एमएम की एक पिस्‍टल, खुखरी और भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया है। शंकर कनौजिया बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। पुलिस के मुताबिक शंकर कनौजिया द्वारा अपने गिरोह के साथ वर्ष 2011 में दोहरीघाट क्षेत्र में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर गला काट दिया गया था। वह तभी से फरार था। फरारी के दौरान यह लगातार लूट आदि का अपराध करता रहा।

उसी क्रम में वर्ष 2024 में जुलाई माह में इसके द्वारा जनपद महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट लिया गया तथा लूट के दौरान उनकी हत्या कर धड़ से सिर गायब कर दिया गया था। इस वारदात के बाद शंकर पर एक लाख का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का कहना है कि शंकर के अपराधों का भी पता लगाया जा रहा है। विधिक कार्रवाई जारी है।

घेराबंदी देख चलाई गोलियां और...

एसटीएफ की वाराणसी यूनिट शंकर कनौजिया के पीछे लगी थी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार तड़के एसटीएफ को जानकारी मिली कि शंकर अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। पुलिस ने आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में उसकी घेराबंदी की। पुलिस की घेराबंदी का पता चलते ही शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इसका जवाब दिया। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। उसे अस्‍पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

