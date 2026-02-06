यूपी में एनकाउंटर; दिल्ली के बदमाश रिहान को पुलिस ने मार गिराया, 50 हजार का था इनामी

संक्षेप: यूपी में गुरुवार की रात पुलिस से एनकाउंटर में दिल्ली का बदमाश रिहान ढेर कर दिया गया। रिहान पर 50 हजार का इनाम था। शामली में आदर्श मंडी क्षेत्र में कसेरवा मार्ग पर मुठभेड़ हुई। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया है। बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती आदि के 90 मुकदमे दर्ज हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए एनकाउंटर में एक कुख्यात अपराधी का अंत हो गया है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के कसेरवा मार्ग पर हुई इस क्रॉस फायरिंग में दिल्ली निवासी रिहान मारा गया। मारा गया बदमाश न केवल झिंझाना क्षेत्र की एक बड़ी लूट में वांछित था, बल्कि वह दिल्ली-एनसीआर के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। मुठभेड़ गुरुवार देर रात बाबरी थाना क्षेत्र में हुई हुई।

जानकारी के अनुसार, फतेहपुर निवासी राहुल पुत्र सुंदर से बाइक सवार बदमाशों ने नकदी और मोबाइल लूट लिया था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र प्रताप सिंह ने शामली कोतवाली और आदर्श मंडी पुलिस को अलर्ट करते हुए पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए।

जब पुलिस की टीम झिंझाना रोड पर नहर पुल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे।

90 मुकदमों का 'इतिहास' और एक लाख के इनाम की तैयारी मुठभेड़ की सूचना पर एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिनाख्त के दौरान पता चला कि मारा गया बदमाश दिल्ली के ओखला निवासी रिहान है। रिहान का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है; उस पर लूट, हत्या और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के लगभग 90 मुकदमे दर्ज थे।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिहान पिछले एक साल से झिंझाना में हुई एक बड़ी लूट के मामले में फरार चल रहा था। उस पर वर्तमान में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की संस्तुति हाल ही में शासन को भेजी गई थी।