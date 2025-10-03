Encounter in Muzaffarnagar, Sarafa dealer robbed of Rs 1 lakh Inami Mehtab Dher यूपी में एक और एनकाउंटर, कारोबारी को लूटकर भागा एक लाख का इनामी मेहताब ढेर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में एक और एनकाउंटर, कारोबारी को लूटकर भागा एक लाख का इनामी मेहताब ढेर

यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरे एक लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है। नईम कुरैशी के बाद सराफा कारोबारी को लूटकर भागे आफताब को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। नईम को 28 सितंबर को मार गिराया गया था।

Yogesh Yadav मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ संवाददाता।Fri, 3 Oct 2025 11:19 PM
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को शुक्रवार की रात बड़ी सफलता मिली। बुढाना में सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट के मामले में वांछित एक लाख के इनामी मेहताब को पुलिस ने मार गिराया। बुढाना के परसोली जंगल में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। शामली के रसूलपुर निवासी मेहताब पर लूट, डकैती और रंगदारी सहित 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इससे पहले 28 सितंबर को एक लाख के इनामी बदमाश नईम कुरैशी को पुलिस ने ढेर कर दिया था। नईम कुरैशी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर और रंगदारी समेत कुल 36 मुकदमे दर्ज थे।

सराफा कारोबारी की लूट में मुख्य आरोपी मेहताब को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी थीं। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि मेहताम परसोली के जंगल में छिपा है। बुढ़ाना थाने की टीम ने परसोली जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो मेहताब ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मेहताब गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बुढ़ाना सीएचसी ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक पिस्टल, रिवाल्वर, बाइक और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि मेहताब एक शातिर अपराधी था। मुठभेड़ स्थल पर मुजफ्फरनगर पुलिस कमांडर संजय वर्मा और एसपी देहात आदित्य बंसल भी पहुंचे।

