यूपी में एक और एनकाउंटर, कारोबारी को लूटकर भागा एक लाख का इनामी मेहताब ढेर

यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरे एक लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है। नईम कुरैशी के बाद सराफा कारोबारी को लूटकर भागे आफताब को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। नईम को 28 सितंबर को मार गिराया गया था।

यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को शुक्रवार की रात बड़ी सफलता मिली। बुढाना में सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट के मामले में वांछित एक लाख के इनामी मेहताब को पुलिस ने मार गिराया। बुढाना के परसोली जंगल में देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। शामली के रसूलपुर निवासी मेहताब पर लूट, डकैती और रंगदारी सहित 18 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इससे पहले 28 सितंबर को एक लाख के इनामी बदमाश नईम कुरैशी को पुलिस ने ढेर कर दिया था। नईम कुरैशी पर हत्या, लूट, गैंगस्टर और रंगदारी समेत कुल 36 मुकदमे दर्ज थे।

सराफा कारोबारी की लूट में मुख्य आरोपी मेहताब को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी थीं। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि मेहताम परसोली के जंगल में छिपा है। बुढ़ाना थाने की टीम ने परसोली जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा तो मेहताब ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।