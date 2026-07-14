गोरखपुर में एनकाउंटर; एक लाख के इनामी रहमान को एसटीएफ ने मार गिराया

गोरखपुर में सोमवार की देर रात एक लाख के इनामी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एसटीएफ और पुलिस ने रहमान को मार गिराया। रहमान पर हत्या, हत्या के प्रयास और पुलिस हिरासत से फरार होने समेत 10 मुकदमे दर्ज थे।

यूपी में गोरखपुर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा में सोमवार की देर रात एसटीएफ और पुलिस की टीम से हुए एनकाउंटर में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी चोट लगी है। आजमगढ़ जिले के रहने वाले बदमाश पर बसपा नेता की हत्या के जुर्म में एडीजी वाराणसी ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस कस्टडी से भागने समेत दस से ज्याद मुकदमे दर्ज थे। यूपी में पुलिस का शिकंजा बढ़ने के बाद रहमान गुजरात भाग गया था।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे एसटीएफ गोरखपुर यूनिट के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह को सूचना मिली कि आजमगढ़ के थाना मेहनगर के खुन्दनपुर निवासी वांछित अपराधी मुस्तफिजुल रहमान रामनगर करजहा से कुशीनगर की ओर जाने वाला है। इस पर एसटीएफ और खोराबार पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर दी। रोकने के प्रयास पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आजमगढ़ में की थी बसपा नेता की हत्या पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी, चोरी तथा पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कुल 10 मुकदमे दर्ज थे। वह वर्ष 2011 से कई मामलों में फरार चल रहा था। वर्ष 2021 में आजमगढ़ के मेहनगर थाने में दर्ज बसपा नेता कमालू की हत्या के मामले में उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद गुजरात फरार हो गया था। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण जिले की पुलिस हिरासत से फरार होने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है।