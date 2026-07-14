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गोरखपुर में एनकाउंटर; एक लाख के इनामी रहमान को एसटीएफ ने मार गिराया

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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गोरखपुर में सोमवार की देर रात एक लाख के इनामी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो गया। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एसटीएफ और पुलिस ने रहमान को मार गिराया। रहमान पर हत्या, हत्या के प्रयास और पुलिस हिरासत से फरार होने समेत 10 मुकदमे दर्ज थे।

गोरखपुर में एनकाउंटर; एक लाख के इनामी रहमान को एसटीएफ ने मार गिराया

यूपी में गोरखपुर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा में सोमवार की देर रात एसटीएफ और पुलिस की टीम से हुए एनकाउंटर में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी चोट लगी है। आजमगढ़ जिले के रहने वाले बदमाश पर बसपा नेता की हत्या के जुर्म में एडीजी वाराणसी ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस कस्टडी से भागने समेत दस से ज्याद मुकदमे दर्ज थे। यूपी में पुलिस का शिकंजा बढ़ने के बाद रहमान गुजरात भाग गया था।

पुलिस के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे एसटीएफ गोरखपुर यूनिट के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह को सूचना मिली कि आजमगढ़ के थाना मेहनगर के खुन्दनपुर निवासी वांछित अपराधी मुस्तफिजुल रहमान रामनगर करजहा से कुशीनगर की ओर जाने वाला है। इस पर एसटीएफ और खोराबार पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर दी। रोकने के प्रयास पर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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आजमगढ़ में की थी बसपा नेता की हत्या

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, धमकी, चोरी तथा पुलिस हिरासत से फरार होने सहित कुल 10 मुकदमे दर्ज थे। वह वर्ष 2011 से कई मामलों में फरार चल रहा था। वर्ष 2021 में आजमगढ़ के मेहनगर थाने में दर्ज बसपा नेता कमालू की हत्या के मामले में उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसके बाद गुजरात फरार हो गया था। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण जिले की पुलिस हिरासत से फरार होने का मामला भी उसके खिलाफ दर्ज है।

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पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद

मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस-खोखे और मोटरसाइकिल बरामद की। सूचना पर एसपी सिटी निमिष पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुठभेड़ में घायल मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ था। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई। बरामद हथियार और अन्य सामग्री कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई के साथ ही बदमाश के आपराधिक नेटवर्क और उसके सहयोगियों के संबंध में भी जांच की जा रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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