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यूपी में दिनदहाड़े एनकाउंटर, एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया, कैराना पलायन में आया था नाम

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच दिनदहाड़े एनकाउंटर हुआ है। इसमें पुलिस ने एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया है। फुरकान का नाम 2014 में कैराना पलायन मामले में चर्चा में आया था।

Furkan reward of 1 lakh shot dead
यूपी के शामली में पुलिस ने एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया है।

यूपी में बुधवार की दोपहर दिनदहाड़े एनकाउंटर में पुलिस ने एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया है। शामली में झिंझाना थानाक्षेत्र में रंगाना फार्म के पास एनकाउंटर हुआ है। फुरकान का नाम कैराना पलायन में चर्चा में आया था। 2014 में फुरकान ने एक व्यापारी की रंगदारी नहीं देने पर दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। उसी के बाद पलायन का मामला उठा था। फुरकान लूट और हत्या के प्रयास समेत अन्य मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती के लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं।

कुख्यात फुरकान का आतंक कैराना के अलावा अन्य जनपदों में फैला था। वह दो बार जेल भी गया था। चार पांच माह पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद कैराना और कांधला में लूट और हत्या के प्रयास में शामिल था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। कई व्यापारियों को भी रंगदारी के लिए धमका रहा था। कैराना में हुए हत्याकांड के गवाह भी इससे डरे हुए थे। बुधवार की दोपहर पुलिस को गश्त के दौरान रंगाना में बदमाशों के जुटने की सूचना मिली। जैसे ही पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया।

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जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश को लगी और अन्य बदमाश फरार हो गए। इससे पहले की गोली से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो चुकी थी। बदमाश की शिनाख्त एक लाख के इनामी फुरकान के रूप में हुई। पुलिस ने हिस्ट्री निकाली तो उस पर लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी आदि के लगभग 30 मुकदमे दर्ज मिले।

पुलिस ने बताया कि फुरकान का कैराना में आतंक रहा है। बीस साल पहले मुकीम काला और फुरकान दोनों गैंग की इस इलाके में दहशत थी। मुकीम गैंग को पुलिस लगभग खत्म कर चुकी है, जबकि फुरकान अब भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। फुरकान के डर से कैराना के व्यापारी पलायन को मजबूर हो गए थे।

व्यापारी की हत्या के बाद चर्चा में आया था नाम

करीब बीस साल पहले कैराना में व्यापारी रोहताश की हत्या के बाद फुरकान सुर्खियों में आया। इसके बाद वर्ष 2014 में दिनदहाड़े व्यापारी विनोद की हत्या कर दी थी। इसी के बाद कैराना पलायन का मामला उठा था। फुरकान को ही कैराना पलायन का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विनोद हत्याकांड की पैरवी कर रहे परिजनों को भी यह डरा रहा था। इसके डर के कारण वह पैरवी भी नहीं कर पा रहे थे।

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सांसद ने जारी की थी पलायन वालों की सूची

कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में कैराना से व्यापाारियों और हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। सांसद ने 346 परिवारों के पलायन की सूची जारी की थी। इसके चलते तत्कालीन डीजीपी ने फुरकान पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 2017 में पुलिस ने कांधला से फुरकान को गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद फुरकान फिर से जमानत पर छूट गया था।

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2019 में वह नशे की तस्करी में फिर से पकड़ा गया। 2021 में कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद एनकाउंटर के डर से फुरकान गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत तुड़वाकर खुद ही कोर्ट में पेश हुआ था। कुछ दिन जेल में रहा। इसके बाद जमानत लेकर फिर से फरार हो गया था। इधर करीब चार साल से पुलिस उसे तलाश रही थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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