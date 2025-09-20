वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा 25 हजार का इनामी

रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान 25 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया है। घायल को इलाज के लिए सीएससी जतुवा टप्पा पहुंचाया गया।

शुक्रवार की देर रात गुरूबशगज थाने की पुलिस ने ढकिया हरचंदपुर मार्ग पर सिरसा मार्ग के पास वाहनो की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मार्ग से गुजर रहे अभियुक्त नाहर नट उर्फ राहुल पुत्र रमेश निवासी कुम्हड़ौरा कोतवाली लालगंज ने बाइक सवार अभियुक्त को रोका तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की ओर से चलाई गईं गोली अभियुक्त के बाएं पैर में लग गई व। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएचसी जतुवाटप्पा ले गई। जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।