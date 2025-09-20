Encounter during vehicle checking police shot leg and arrested man carrying reward 25 thousand वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा 25 हजार का इनामी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsEncounter during vehicle checking police shot leg and arrested man carrying reward 25 thousand

वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़, पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ा 25 हजार का इनामी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेलीSat, 20 Sep 2025 02:59 PM
यूपी के रायबरेली में वाहन चेकिंग के दौरान 25 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया है। घायल को इलाज के लिए सीएससी जतुवा टप्पा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफरर कर दिया गया।

शुक्रवार की देर रात गुरूबशगज थाने की पुलिस ने ढकिया हरचंदपुर मार्ग पर सिरसा मार्ग के पास वाहनो की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मार्ग से गुजर रहे अभियुक्त नाहर नट उर्फ राहुल पुत्र रमेश निवासी कुम्हड़ौरा कोतवाली लालगंज ने बाइक सवार अभियुक्त को रोका तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की ओर से चलाई गईं गोली अभियुक्त के बाएं पैर में लग गई व। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सीएचसी जतुवाटप्पा ले गई। जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल मैं उसको भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश के विरुद्ध 20 संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्नाव में एक और जनपद में 10 मामलों में वह वांछित चल रहा था। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक इनामी अपराधी से मुठभेड़ हो गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास एक तमंचा व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

