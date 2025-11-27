ट्रेन की खाली पड़ी बोगियां इनके लिए बनेंगी आशियाना, मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप: पहले, इन कर्मचारियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में, विशेष रूप से रात के समय, आराम करने के लिए अलग जगह नहीं मिलती थी। इससे उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। थकान का असर काम पर भी पड़ता था। अब, रेलवे ने इन कर्मचारियों के लिए कोच के अंदर ही एक आरक्षित स्थान बनाया है। वे अपनी ड्यूटी के बीच आराम कर सकते हैं।

ट्रेन की खाली बोगियां कोच अटेंडेंट, एसी मैकेनिक और सफाई कर्मियों के लिए आशियाना बनेंगी। वे लंबी दूरी तक ट्रेन से ड्यूटी करने के बाद कोच में आराम कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए एनई रेलवे ने तीनों मण्डलों में प्रयोग में न आने वाले ऐसे55 कोच को आरक्षित कर लिया है। ड्यूटी के बाद ये स्टाफ इसमें आराम करने के साथ ही वे उसमें खाना-नाश्ता भी कर सकेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रेलवे ने कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए कोच के अंदर ही आराम करने की सुविधा शुरू की है। पहले, इन कर्मचारियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में, विशेष रूप से रात के समय, आराम करने के लिए अलग जगह नहीं मिलती थी। इससे उनकी थकान और काम पर असर पड़ता था। अब, रेलवे ने इन कर्मचारियों के लिए कोच के अंदर ही एक आरक्षित स्थान बनाया है, जहां वे अपनी ड्यूटी के बीच आराम कर सकते हैं।

यह सुविधा न केवल कर्मचारियों के लिए आराम और सुविधा सुनिश्चित करती है, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा भी बेहतर होती है। यह एक सकारात्मक कदम है जो रेलवे कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में सुधार करता है। कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए कोच की व्यवस्था करने से यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आसानी होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए सुविधाएं -आरामदायक कार्यस्थल: कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए आरामदायक कार्यस्थल प्रदान करने से उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

-उपकरण और संसाधन: उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।