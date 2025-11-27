Hindustan Hindi News
empty train carriages will become their homes they will get these facilities
ट्रेन की खाली पड़ी बोगियां इनके लिए बनेंगी आशियाना, मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 04:08 PMAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
ट्रेन की खाली बोगियां कोच अटेंडेंट, एसी मैकेनिक और सफाई कर्मियों के लिए आशियाना बनेंगी। वे लंबी दूरी तक ट्रेन से ड्यूटी करने के बाद कोच में आराम कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए एनई रेलवे ने तीनों मण्डलों में प्रयोग में न आने वाले ऐसे55 कोच को आरक्षित कर लिया है। ड्यूटी के बाद ये स्टाफ इसमें आराम करने के साथ ही वे उसमें खाना-नाश्ता भी कर सकेंगे।

रेलवे ने कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए कोच के अंदर ही आराम करने की सुविधा शुरू की है। पहले, इन कर्मचारियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में, विशेष रूप से रात के समय, आराम करने के लिए अलग जगह नहीं मिलती थी। इससे उनकी थकान और काम पर असर पड़ता था। अब, रेलवे ने इन कर्मचारियों के लिए कोच के अंदर ही एक आरक्षित स्थान बनाया है, जहां वे अपनी ड्यूटी के बीच आराम कर सकते हैं।

यह सुविधा न केवल कर्मचारियों के लिए आराम और सुविधा सुनिश्चित करती है, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा भी बेहतर होती है। यह एक सकारात्मक कदम है जो रेलवे कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में सुधार करता है। कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए कोच की व्यवस्था करने से यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में आसानी होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए सुविधाएं

-आरामदायक कार्यस्थल: कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक के लिए आरामदायक कार्यस्थल प्रदान करने से उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।

-उपकरण और संसाधन: उन्हें आवश्यक उपकरण और संसाधन प्रदान करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

-प्रशिक्षण और समर्थन: उन्हें नियमित प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करने से वे अपने कार्यों में सुधार कर सकेंगे और यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे।

