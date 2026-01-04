पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, क्या लगाए आरोप?

संक्षेप: पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने विभाग के प्रमुख सचिव को इस बार में पत्र लिखा है।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में तैनात सचिवालय अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी ही अधिकारी को लेकर भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया पर गंभीर मानसिक उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए विभाग में कार्य करना शारीरिक और नैतिक रूप से अब संभव नहीं रह गया है।

प्रमुख सचिव को भेजे गए शिकायती पत्र में कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि विशेष सचिव ईशा प्रिया द्वारा कई महीनों से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्र के अनुसार, अब तक राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के हित में कर्मचारी इस व्यवहार को चुपचाप सहन कर रहे थे, लेकिन अब उत्पीड़न की सीमा सहनशक्ति से बाहर हो गई है।

अभद्र भाषा और सार्वजनिक अपमान के आरोप कर्मचारियों ने विशेष सचिव की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें लगभग प्रतिदिन पर्यटन निदेशालय बुलाया जाता है। आरोप है कि वहां निदेशालय के अन्य कर्मचारियों के सामने ही सचिवालय के अधिकारियों के साथ अत्यंत खराब और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष सचिव कई अवसरों पर अधिकारियों को गंदी गालियां भी देती हैं और प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) देने की धमकी देकर डराती-धमकाती हैं।

'हमें वापस सचिवालय प्रशासन भेजा जाए' सचिवालय संघ के समर्थन के साथ लिखे गए इस पत्र में मांग की गई है कि पर्यटन विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को तत्काल उनके मूल विभाग यानी सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित (Relieve) कर दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे इन अपमानजनक परिस्थितियों में यहां कार्य करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जाए जो इतना अपमान सहने में सक्षम हों।