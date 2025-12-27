नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी ने रच दी साजिश, साथी को ही बनाया शिकार; 6 गिरफ्तार

संक्षेप: हर्ष नगर रोड पर पीछे से आए CNG ऑटो चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया। टक्कर लगते ही अंकित गिर गया। ऑटो से उतरकर एक युवक ने झगड़ा शुरू कर दिया। जबकि दूसरा बीच बचाव में लग गया। इसी बीच ऑटो में सवार एक अन्य व्यक्ति ने अंकित की स्कूटी उठाई और लेकर फरार हो गया।

बिधनू निवासी अंकित तिवारी स्वरूप नगर स्थित शराब ठेके में सेल्समैन है। वह शराब ठेकों से कैश कलेक्ट करने का काम करता है। बुधवार की रात 11:30 बजे वह कोकाकोला चौराहे से हर्ष नगर पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित शराब ठेके से कैश लेकर सीसामऊ ​स्थित कार्यालय जा रहा था। तभी रात 11:40 बजे हर्ष नगर रोड पर पीछे से आए सीएनजी ऑटो चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया। टक्कर लगते ही अंकित गिर गया। ऑटो से उतरकर एक युवक ने झगड़ा शुरू कर दिया जबकि दूसरा बीच बचाव में लग गया। इसी बीच ऑटो में सवार एक अन्य व्यक्ति ने अंकित की स्कूटी उठाई और लेकर फरार हो गया। उन्होंने शोर मचाया तब तक वह भाग निकला। स्कूटी की डिग्गी में 3.90 लाख रुपए थे। घटना के बाद स्वरूप नगर और नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए।

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों की तलाश में सर्विलांस समेत चार टीमें लगी हुई थीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ककवन निवासी समीर, शिवम, शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को गिरफ्तार किया। घटना का मास्टर माइंड शिवम और समीर है। शिवम पूर्व में अंकित के साथ ही काम करता है और शराब में मिलावट करने पर एक माह पहले ठेका संचालक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जिसके बाद शिवम और समीर ने लूट की साजिश रची। घटना में शामिल ऑटो समीर की थी। दोनों आरोपियों ने अपने साथ शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को शामिल किया।