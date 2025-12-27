Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsemployee plots to loot his colleague after being fired from liquor shop in kanpur six arrested
नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी ने रच दी साजिश, साथी को ही बनाया शिकार; 6 गिरफ्तार

नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारी ने रच दी साजिश, साथी को ही बनाया शिकार; 6 गिरफ्तार

संक्षेप:

हर्ष नगर रोड पर पीछे से आए CNG ऑटो चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया। टक्कर लगते ही अंकित गिर गया। ऑटो से उतरकर एक युवक ने झगड़ा शुरू कर दिया। जबकि दूसरा बीच बचाव में लग गया। इसी बीच ऑटो में सवार एक अन्य व्यक्ति ने अंकित की स्कूटी उठाई और लेकर फरार हो गया।

Dec 27, 2025 02:25 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में एक शराब ठेके के सेल्समैन से 3.90 लाख की लूट करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी शिवम पीड़ित सेल्समैन के साथ ही ठेके में काम करता था। शराब में मिलावट करते हुए पकड़े जाने पर एक महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसने पूरी घटना का ताना बाना बुना और अन्य दोस्तों को शामिल किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिधनू निवासी अंकित तिवारी स्वरूप नगर स्थित शराब ठेके में सेल्समैन है। वह शराब ठेकों से कैश कलेक्ट करने का काम करता है। बुधवार की रात 11:30 बजे वह कोकाकोला चौराहे से हर्ष नगर पेट्रोल पंप के नजदीक स्थित शराब ठेके से कैश लेकर सीसामऊ ​स्थित कार्यालय जा रहा था। तभी रात 11:40 बजे हर्ष नगर रोड पर पीछे से आए सीएनजी ऑटो चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया। टक्कर लगते ही अंकित गिर गया। ऑटो से उतरकर एक युवक ने झगड़ा शुरू कर दिया जबकि दूसरा बीच बचाव में लग गया। इसी बीच ऑटो में सवार एक अन्य व्यक्ति ने अंकित की स्कूटी उठाई और लेकर फरार हो गया। उन्होंने शोर मचाया तब तक वह भाग निकला। स्कूटी की डिग्गी में 3.90 लाख रुपए थे। घटना के बाद स्वरूप नगर और नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए।

ये भी पढ़ें:‘घर तो उसका उन्नाव है...’ रेप पीड़िता के सवाल पर हंस दिए ओपी राजभर; उड़ाया मजाक!

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों की तलाश में सर्विलांस समेत चार टीमें लगी हुई थीं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ककवन निवासी समीर, शिवम, शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को गिरफ्तार किया। घटना का मास्टर माइंड शिवम और समीर है। शिवम पूर्व में अंकित के साथ ही काम करता है और शराब में मिलावट करने पर एक माह पहले ठेका संचालक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जिसके बाद शिवम और समीर ने लूट की साजिश रची। घटना में शामिल ऑटो समीर की थी। दोनों आरोपियों ने अपने साथ शिवम पाल, सोनू, राम यादव, ज्ञान सिंह को शामिल किया।

ये भी पढ़ें:शर्मनाक: 75 साल की महिला को तमंचा दिखा युवक ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

घटना अंजाम देने के बाद आरोपी आगरा, मथुरा भाग निकले थे। पुलिस उनकी लोकेशन के आधार पर पीछा कर रही थी। सभी के मोबाइल बंद थे। बीच बीच में कुछ समय के लिए मोबाइल खुलता तो लोकेशन मिलती और टीम पीछा करने में जुट जाती। दो दिनों तक पीछा करने के बाद आरोपी वापस लौटे तो रास्ते से ही उन्हें दबोच लिया गया। आरोपी समीर व शिवम के खिलाफ पहले से ही पांच–पांच मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के पास से लूट का 1.73 लाख रुपया बरामद कर लिया गया है। शेष पैसा इन लोगों ने खर्च करने की बात बताई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP Crime News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |