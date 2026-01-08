कारोबारी की मौत के बाद कर्मचारी की नीयत बिगड़ी, 35 लाख हड़पे; पत्नी से बोला-शादी कर लो

संक्षेप: कुछ समय पहले कैंसर से पीड़ित सीमेंट कारोबारी की मौत हो गई। पति की बीमारी और इलाज के दौरान कारोबार की देखरेख जिस कर्मचारी के जिम्मे थी उसने विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए अलग-अलग खातों और लेनदेन के जरिए करीब 35 लाख रुपये अपने पास रख लिए। कारोबारी की पत्नी ने हिसाब मांगा तो कर्मचारी बेशर्मी करने लगा।

यूपी के गोरखपुर में एक सीमेंट कारोबारी की मौत के बाद उसके कर्मचारी की नीयत खराब हो गई। कर्मचारी ने 35 लाख रुपए हड़प लिए। कारोबारी की विधवा ने हिसाब मांगा तो कर्मचारी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि वह उससे शादी कर ले। महिला ने अब कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद आरोपी कर्मचारी ने कारोबार से जुड़े 35 लाख रुपये हड़प लिए और अब रुपये लौटाने के बजाय उससे शादी करने का दबाव बना रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीड़िता के अनुसार, कुछ समय पहले कैंसर से पीड़ित उनके पति की मौत हो गई। पति की बीमारी और इलाज के दौरान कारोबार की देखरेख कर्मचारी के जिम्मे थी। इसी दौरान आरोपी ने विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए अलग-अलग खातों और लेनदेन के जरिए करीब 35 लाख रुपये अपने पास रख लिए।

महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद जब उसने पैसों का हिसाब मांगा, तो कर्मचारी टालमटोल करने लगा। बाद में उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर रुपये चाहिए तो उससे शादी कर ले।