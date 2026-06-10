ट्रेन में दम घुटने से कर्मचारी की मौत, पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण वाराणसी सिटी मेमू में थी भारी भीड़
उत्तर प्रदेश में ट्रेन में दम घुटने से कर्मचारी की मौत हो गई। सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के कारण भटनी-वाराणसी सिटी मेमू में शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी दम घुटने से अचेत हो गए थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के कारण भटनी-वाराणसी सिटी मेमू में शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी दम घुटने से अचेत हो गए। औड़िहार में ट्रेन से उतारकर सैदपुर सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मऊ निवासी जनार्दन प्रसाद (58 वर्ष) पुत्र मार्कण्डेय बुधवार को भटनी-वाराणसी सिटी मेमू ट्रेन से कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर जा रहे थे। मऊ से ट्रेन में सवार हुए जनार्दन को औड़िहार स्टेशन पर उतरकर सड़क मार्ग से कैथी जाना था। बुधवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण मेमू ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अत्यधिक भीड़ और उमस के कारण दम घुटने से ट्रेन में ही जनार्दन की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि दुल्लहपुर पहुंचते-पहुंचते वह अचेत होने लगे। सहयात्री को अचेत होता देख ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई। औड़िहार स्टेशन पर उतारकर जीआरपी ने उन्हें तत्काल सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी प्रभात चंद्र पाठक ने बताया कि यात्री की तबीयत खराब होने पर उन्हें स्टेशन पर उतारा गया था। प्राथमिक उपचार के तहत उन्हें पानी पिलाया गया और तुरंत अस्पताल भेजा गया।
सूचना पर पहुंचे परिजन
डॉक्टरों की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परिजन शव को लेकर घर चले गए। जनार्दन के बेटे अभिषेक खरवार ने बताया कि उनके पिता शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें