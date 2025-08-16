employee dies in mayor s factory in aligarh family members create ruckus by keeping the body यूपी के इस शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के इस शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगामा

55 वर्षीय सुशी फैक्ट्री में काम करते थे। रोज की तरह शुक्रवार को वे काम पर गए थे। वहां अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और हालत बिगड़ गई। उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। इसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

Ajay Singh संवाददाता, अलीगढ़Sat, 16 Aug 2025 10:01 AM
यूपी के इस शहर के मेयर की फैक्ट्री में कर्मचारी की मौत, परिवारवालों ने शव रखकर किया हंगामा

यूपी के अलीगढ़ में मेयर की फैक्ट्री में एक कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवारीजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर देरी से अस्पताल ले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने कई घंटे तक शव को उठने नहीं दिया। हालांकि बाद में मेयर खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने और आर्थिक मदद का भरोसा दिलाकर शांत किया।

मामला अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के बरौला बाईपास पर स्थित मेयर प्रशांत सिंघल की फैक्ट्री का है। यहां शुक्रवार को एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। देहलीगेट थाना क्षेत्र के नगला मसानी के रहने वाले 55 वर्षीय सुशी मेयर की फैक्ट्री में काम करते थे। रोज की तरह शुक्रवार को वे काम पर गए थे। वहां अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और हालत बिगड़ गई। उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल ले जाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। इसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

अस्पताल से शव लेकर दोबारा फैक्ट्री पहुंचे परिवारीजन

उधर, सूचना पर पहुंचे परिजनवारी अस्पताल से शव को लेकर फिर से फैक्ट्री पहुंच गए। वे कर्मचारी के शव को गेट पर रखकर विरोध जताने लगे। बाद में मेयर ने पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर एसपी सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी। लेकिन, बाद में परिजनों का समझौता हो गया। उन्होंने पोस्टमार्टम या किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया।

हार्ट अटैक से मौत की आशंका

आशंका है कि सुशील की मौत हार्टअटैक से हुई। परिजनों के अनुसार सुशील 34 साल से फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन, फैक्ट्री प्रबंधन ने समय से अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। उनका ये भी कहना था कि स्वतंत्रता दिवस होने के बावजूद फैक्ट्री में काम क्यों करवाया जा रहा था?

