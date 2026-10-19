वाराणसी में पागल हुआ हाथी बेकाबू, प्रसिद्ध रामनगर की लीला में नहीं हो सका राम-रावण युद्ध

वाराणसी की प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में आया हाथी पागल होने के बाद बेकाबू हो गया है। शनिवार की दोपहर बिदके हाथी पर देर रात तक काबू नहीं पाया जा सका था। इसके कारण राम-रावण युद्ध की लीला भी नहीं हो सकी।

रामनगर (वाराणसी), संवाददाता। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला रविवार को हाथी के पागल होने से नहीं हो सकी। पंचवटी मैदान के पास शनिवार सुबह करीब 10:35 बजे रामलीला में आया हाथी पागल हो गया और गुस्से में महावत को पटक दिया। उसने कुचलने का भी प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल महावत को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। उसके सिर, पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद हाथी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। कई बाइकों, टेम्पो, टिन शेड और बिजली के पोल भी तोड़ दिए। सुबह से शाम तक उस पर काबू करने का प्रयास होता रहा। पुलिस ने इलाके को सील करने की कोशिश की। गोरखपुर से टीम भी बुलाई गई। इसके बाद भी देर रात तक काबू में नहीं आने के कारण प्रसिद्ध रामलीला की कड़ी टूट गई। राम-रावण युद्ध की लीला नहीं हो सकी, केवल आरती की गई।

रामनगर की रामलीला के लिए हर साल बाहर से हाथी मंगाए जाते हैं। इस बार भी आजमगढ़ से तीन हाथी, एक हथिनी मंगाई गई थी। हाथी पर ही कुंवर और उनका परिवार रामलीला देखने पहुंचते हैं। जो हाथी बेकाबू हुआ है उसी पर कुंवर अनंत नारायण सिंह के बड़े बेटे अनिरुद्ध नारायण सिंह रामलीला देखने जाते हैं। सभी हाथी को पंचवटी मैदान में बांधकर रखा जाता है। आजमगढ़ के बैरमपुर (निजामाबाद) निवासी 26 वर्षीय महावत इजराइल रामलीला शुरू होने से दो दिन पहले हाथी लेकर रामनगर आया था। हाथी आजमगढ़ के अश्वनीपारा (बरदह) के रहने वाले सिबली सिंह का है।

नहलाने के दौरान अचानक बिदका हाथी महावत सुबह हाथी को पंचवटी के निकट तालाब में नहलाने ले जा रहा था, उसी समय वह बिदक गया। इधर-उधर भागने लगा। महावत ने काबू में करने की कोशिश की तो उसने सूंड़ से उठाकर उसे फेंक दिया। उसे कुचलने की भी कोशिश की। शोर-शराबा सुनकर लोग पहुंचे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। इसके बाद पगलाए हाथी पास खड़ी बाइकों को तोड़ना शुरू कर दिया। चार बाइकें, एक टेंपो और पास के एक मकान का टिन शेड और 33 केवी तार लगा बिजली पोल भी उखाड़ दिया।

पुलिस फोर्स के साथ वन विभाग रही असहाय हाथी की स्थिति को देखते हुए फोर्स के साथ पुलिस पहुंच गई। एसीपी कोतवाली विजयप्रताप सिंह ने पंचवटी और लंका मैदान के मुख्य मार्ग पर आवागमन रोकवा दिया। स्थानीय वन विभाग की टीम भी पहुंची लेकिन संसाधन नहीं होने की वजह से असहाय ही रही। गोरखपुर चिड़ियाघर की टीम को सूचना दी गई। रात में वहां से पहुंची टीम ने हाथी को काबू में करने का प्रयास शुरू किया। उसे पंचवटी और लंका मैदान के बीच स्थित घने बगीचे में ही रोककर रखा गया, ताकि बाहर निकलकर बस्तियों में न पहुंच सके।

कार से पहुंचे कुंवर अनंत नारायण हाथी के कारण लीला में राम-रावण के बीच युद्ध नहीं हो सका। कुंवर अनंत नारायण सिंह अपनी कार से रात 9.25 बजे लंका रामलीला मैदान पहुंचे और प्रभु श्री राम की आरती हुई। हाथी पर काबू पाने के लिए वन विभाग और पुलिस प्रशासन का प्रयास विफल होने पर शाम से ही लीला स्थगित होने की खबर आने लगी थी। माना जा रहा था कि शाम सात बजे तक हाथी पर काबू कर लिया जाता है तब रामलीला होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ आरती हुई। अब सोमवार को ही रविवार की लीला भी होगी।

अपने मालिक के घर पर भी उत्पात मचा चुका है यही हाथी यही हाथी आजमगढ़ में अपने मालिक शिबली सिंह के घर पर भी दो बार उत्पात मचा चुका है। बेकाबू हाथी ने छह माह पहले अपने मालिक के घर पर तोड़फोड़ की थी। उस समय उसको काबू में करने में तीन दिन लग गए थे। वन विभाग की टीम के साथ पशु चिकित्सक पहुंचे थे। उन्होंने इंजेक्शन लगाकर किसी तरह हाथी को काबू में किया था। वाराणसी में हाथी के बेकाबू होने की सूचना मिलते ही शिबली सिंह भी आजमगढ़ से रवाना हो गए हैं।

बरदह थाना क्षेत्र के असवनिया गांव निवासी जसवंत सिंह उर्फ शिबली सिंह ने वर्ष 2013 में इस हाथी को बिहार से खरीदकर लाए थे। उस दौरान हाथी सात वर्ष का था। शिबली सिंह ने हाथी की देखरेख के लिए निजामाबाद थाना क्षेत्र के बैरमपुर गांव निवासी 26 वर्षीय इजराइल को महावत के रूप में रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त हाथी सिर्फ अपने मालिक शिबली सिंह की बात मानता है।