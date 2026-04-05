हवा के रुख पर अब होगी बिजली की सप्लाई, इन घटनाओं को लेकर अलर्ट पर बिजली विभाग

जिला मुख्यालय नगर निकाय के उपभोक्ताओं को कटौतीमुक्त बिजली मिलना है। नगर निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट बिजली मिलनी है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलना है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने रोस्टर जारी किया है।

UP News: इस मौसम में तेज रफ्तार हवाओं के चलते अक्सर तारों में स्पार्किंग और आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को नुकसान की खबरें आती हैं। ऐसे में गेंहू की फसल में आगलगी की घटनाओं को लेकर बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। शार्ट सर्किट की आग से बचाने के लिए हवा के रुख पर बिजली सप्लाई करेगा। हवा तेज होते ही फीडरों की बिजली गुल हो जाएगी। यह शेड्यूल गेंहू फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।

महराजगंज में 4 लाख 91 हजार 478 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें जिला मुख्यालय नगर निकाय के उपभोक्ताओं को कटौतीमुक्त बिजली मिलना है। इसके अलावा नगर निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट बिजली मिलनी है। जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलना है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने रोस्टर जारी किया है।

लेकिन खेतों में गेंहू की फसल तैयार है। तेज हवा चलने पर तारों में स्पार्किंग से फसल में आग लगने की आशंका अधिक हो गई है। ऐसे में विभाग तेज हवा होने पर बिजली घर से सभी फीडरों की सप्लाई बंद कर देगा। इससे आपूर्ति समय में भी उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलेगी। यह शेड्यूल गेंहू फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।

जिले के ये हैं नगर निकाय नगर पालिका महराजगंज, सिसवा, नौतनवा के अलावा नगर पंचायत निचलौल, घुघली, चौक बाजार, परतावल, पनियरा, फरेंदा, बृजमनगंज और सोनौली।