हवा के रुख पर अब होगी बिजली की सप्लाई, इन घटनाओं को लेकर अलर्ट पर बिजली विभाग
जिला मुख्यालय नगर निकाय के उपभोक्ताओं को कटौतीमुक्त बिजली मिलना है। नगर निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट बिजली मिलनी है। वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलना है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने रोस्टर जारी किया है।
UP News: इस मौसम में तेज रफ्तार हवाओं के चलते अक्सर तारों में स्पार्किंग और आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को नुकसान की खबरें आती हैं। ऐसे में गेंहू की फसल में आगलगी की घटनाओं को लेकर बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। शार्ट सर्किट की आग से बचाने के लिए हवा के रुख पर बिजली सप्लाई करेगा। हवा तेज होते ही फीडरों की बिजली गुल हो जाएगी। यह शेड्यूल गेंहू फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।
महराजगंज में 4 लाख 91 हजार 478 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें जिला मुख्यालय नगर निकाय के उपभोक्ताओं को कटौतीमुक्त बिजली मिलना है। इसके अलावा नगर निकायों को तीन शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट बिजली मिलनी है। जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलना है। इसके लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने रोस्टर जारी किया है।
लेकिन खेतों में गेंहू की फसल तैयार है। तेज हवा चलने पर तारों में स्पार्किंग से फसल में आग लगने की आशंका अधिक हो गई है। ऐसे में विभाग तेज हवा होने पर बिजली घर से सभी फीडरों की सप्लाई बंद कर देगा। इससे आपूर्ति समय में भी उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिलेगी। यह शेड्यूल गेंहू फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।
जिले के ये हैं नगर निकाय
नगर पालिका महराजगंज, सिसवा, नौतनवा के अलावा नगर पंचायत निचलौल, घुघली, चौक बाजार, परतावल, पनियरा, फरेंदा, बृजमनगंज और सोनौली।
क्या बोले अधिकारी
विद्युत वितरण मंडल महराजगंज के अधीक्षण अभियंता इंजी.वाईपी सिंह ने कहा कि तेज हवा चलने पर तारों में स्पार्किंग होने की आशंका अधिक हो जाती है। स्पार्किंग से निकली चिंगारी से गेंहू फसल में आग लग सकती है। इस घटना से बचाने के लिए हवा के रूख पर बिजली सप्लाई होगी। तेज हवा चलने पर फीडरों की बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। हवा सामान्य होने पर सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। यह शेड्यूल गेंहू फसल कटाई होने तक प्रभावी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें