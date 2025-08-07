ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल के कमरे में पकड़ाई बिजली अधिकारी की पत्नी, थाने में घंटों पंचायत

यूपी के चंदौली में एक बिजली अधिकारी की पत्नी होटल के कमरे में ब्वाय फ्रेंड के साथ पकड़ी गई है। पुलिस के साथ पहुंचे पति ने पत्नी को रंगेहाथ पकड़ा तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई। यहां घंटों पंचायत चलती रही।

यूपी के चंदौली में एक बिजली अधिकारी ने अपनी पत्नी को उसके ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा है। शक होने के बाद बिजली अधिकारी लगातार पत्नी पर नजर रख रहा था। गुरुवार को उसने पत्नी को एक लड़के के साथ होटल में जाते देखा तो पुलिस लेकर पहुंच गया। पुलिस ने अधिकारी की पत्नी और उसके साथ मौजूद लड़के को लेकर थाने आ गई। थाने में मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी जुट गए और घंटों पंचायत चली। पति ने पत्नी को अब साथ रखने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तलाक लेकर अलग रहने का फैसला हुआ।

बिजली विभाग में तैनात अधिकारी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था। विवाद के कारण ही पत्नी अपने मायके चली गई थी। पति अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लगातार लगा हुआ था। कई बार पत्नी का पीछा किया और रेकी की। गुरुवार को उसे सफलता मिल गई। उसने देखा कि पत्नी किसी युवक के साथ होटल में जा रही है।

अकेले होटल के रूम में जाने पर खतरा हो सकता था। ऐसे में उसने मुगलसराय कोतवाली की पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मामला बिजली अधिकारी की पत्नी से जुड़ा होने के कारण महिला पुलिस होटल पर भेजी गई। पुलिस के साथ पति होटल के कमरे में पहुंचा और पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा। पति के होटल के कमरे पर पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया।