Electricity officer's wife caught in hotel room with boyfriend, Panchayat for hours in police station ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल के कमरे में पकड़ाई बिजली अधिकारी की पत्नी, थाने में घंटों पंचायत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsElectricity officer's wife caught in hotel room with boyfriend, Panchayat for hours in police station

ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल के कमरे में पकड़ाई बिजली अधिकारी की पत्नी, थाने में घंटों पंचायत

यूपी के चंदौली में एक बिजली अधिकारी की पत्नी होटल के कमरे में ब्वाय फ्रेंड के साथ पकड़ी गई है। पुलिस के साथ पहुंचे पति ने पत्नी को रंगेहाथ पकड़ा तो हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई। यहां घंटों पंचायत चलती रही।

Yogesh Yadav पीडीडीयू नगर (चंदौली)Thu, 7 Aug 2025 04:34 PM
share Share
Follow Us on
ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल के कमरे में पकड़ाई बिजली अधिकारी की पत्नी, थाने में घंटों पंचायत

यूपी के चंदौली में एक बिजली अधिकारी ने अपनी पत्नी को उसके ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा है। शक होने के बाद बिजली अधिकारी लगातार पत्नी पर नजर रख रहा था। गुरुवार को उसने पत्नी को एक लड़के के साथ होटल में जाते देखा तो पुलिस लेकर पहुंच गया। पुलिस ने अधिकारी की पत्नी और उसके साथ मौजूद लड़के को लेकर थाने आ गई। थाने में मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी जुट गए और घंटों पंचायत चली। पति ने पत्नी को अब साथ रखने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तलाक लेकर अलग रहने का फैसला हुआ।

बिजली विभाग में तैनात अधिकारी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था। विवाद के कारण ही पत्नी अपने मायके चली गई थी। पति अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लगातार लगा हुआ था। कई बार पत्नी का पीछा किया और रेकी की। गुरुवार को उसे सफलता मिल गई। उसने देखा कि पत्नी किसी युवक के साथ होटल में जा रही है।

ये भी पढ़ें:एयरपोर्ट के रनवे पर गोली चलने से हड़कंप, DSC जवान ने एके-103 से खुद को उड़ाया

यूपी के चंदौली में एक बिजली अधिकारी ने अपनी पत्नी को उसके ब्वाय फ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा है। शक होने के बाद बिजली अधिकारी लगातार पत्नी पर नजर रख रहा था। गुरुवार को उसने पत्नी को एक लड़के के साथ होटल में जाते देखा तो पुलिस लेकर पहुंच गया। पुलिस ने अधिकारी की पत्नी और उसके साथ मौजूद लड़के को लेकर थाने आ गई। थाने में मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी जुट गए और घंटों पंचायत चली। पति ने पत्नी को अब साथ रखने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तलाक लेकर अलग रहने का फैसला हुआ।

बिजली विभाग में तैनात अधिकारी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था। विवाद के कारण ही पत्नी अपने मायके चली गई थी। पति अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लगातार लगा हुआ था। कई बार पत्नी का पीछा किया और रेकी की। गुरुवार को उसे सफलता मिल गई। उसने देखा कि पत्नी किसी युवक के साथ होटल में जा रही है।

अकेले होटल के रूम में जाने पर खतरा हो सकता था। ऐसे में उसने मुगलसराय कोतवाली की पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मामला बिजली अधिकारी की पत्नी से जुड़ा होने के कारण महिला पुलिस होटल पर भेजी गई। पुलिस के साथ पति होटल के कमरे में पहुंचा और पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा। पति के होटल के कमरे पर पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया।

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और थाने ले आई। पत्नी के साथ पकड़े गए युवक को भी थाने लाया गया। पता चला कि लड़का उसकी पत्नी का पुराना परिचित है। थाने में ही पत्नी के मायके वालों को भी बुला लिया गया। यहां ससुराल और मायके पक्ष के बीच घंटों पंचायत चली। सुलह-समझौते का प्रयास हुआ लेकिन पति ने पत्नी को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच सहमति से तलाक लेने का फैसला हुआ।

Boyfriend Girlfriend Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |