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बिजली विभाग के XEN महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले, शॉर्ट्स में वीडियो वायरल

By Deep Pandey
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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बिजली विभाग के एक्सईएन महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले। इसका वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला के पति की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची थी और दोनों से पूछताछ की थी।

बिजली विभाग के XEN महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले, शॉर्ट्स में वीडियो वायरल
बिजली विभाग के XEN महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

यूपी में बिजली विभाग के एक एक्सईएन का पुराना वीडियो मंगलवार को खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ गोमतीनगर के एक होटल में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों शॉर्ट्स में दिख रहे हैं। वीडियो में महिला के पति की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची थी और दोनों से पूछताछ की थी। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में अधिशासी अभियंता के साथ दिख रही महिला उन्हीं के कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। वायरल वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि अधिशासी अभियंता महिला के साथ गोमतीनगर स्थित एक होटल के कमरे में मौजदू थे। इसकी सूचना महिला के पति हो गई। महिला के पति ने होटल में छापेमारी कर दी। पति को दोनों वहां मिल गए। पति ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया। महिला के पति ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के पहुंचने के बाद होटल में काफी हंगामा हुआ और अधिशासी अभियंता और महिला से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मामले की जानकारी सामने आने के बाद बिजली विभाग ने भी तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। महिला को लखनऊ बुलाए जाने और होटल में दोनों की मौजूदगी की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने भी मौके पर दोनों पक्षों से पूछताछ की।

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अधिशासी अभियंता ने किया यह दावा

वहीं संबंधित अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह वीडियो महीनों पुराना है। उनका कहना है कि तब लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन था और उसकी तैयारी में मदद के लिए कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर साथ आए थे। उन्होंने वीडियो के जरिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का दावा किया है। फिलहाल विभागीय जांच शुरू हो गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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