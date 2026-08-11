बिजली विभाग के XEN महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले, शॉर्ट्स में वीडियो वायरल
बिजली विभाग के एक्सईएन महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ होटल में मिले। इसका वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला के पति की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची थी और दोनों से पूछताछ की थी।
यूपी में बिजली विभाग के एक एक्सईएन का पुराना वीडियो मंगलवार को खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ गोमतीनगर के एक होटल में नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों शॉर्ट्स में दिख रहे हैं। वीडियो में महिला के पति की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची थी और दोनों से पूछताछ की थी। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल वीडियो में अधिशासी अभियंता के साथ दिख रही महिला उन्हीं के कार्यालय कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। वायरल वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि अधिशासी अभियंता महिला के साथ गोमतीनगर स्थित एक होटल के कमरे में मौजदू थे। इसकी सूचना महिला के पति हो गई। महिला के पति ने होटल में छापेमारी कर दी। पति को दोनों वहां मिल गए। पति ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया। महिला के पति ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के पहुंचने के बाद होटल में काफी हंगामा हुआ और अधिशासी अभियंता और महिला से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मामले की जानकारी सामने आने के बाद बिजली विभाग ने भी तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। महिला को लखनऊ बुलाए जाने और होटल में दोनों की मौजूदगी की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने भी मौके पर दोनों पक्षों से पूछताछ की।
अधिशासी अभियंता ने किया यह दावा
वहीं संबंधित अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह वीडियो महीनों पुराना है। उनका कहना है कि तब लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन था और उसकी तैयारी में मदद के लिए कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर साथ आए थे। उन्होंने वीडियो के जरिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का दावा किया है। फिलहाल विभागीय जांच शुरू हो गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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